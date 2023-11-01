ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый детский сад в Нарве достроят весной

В настоящее время строители завершают строительство здания детского сада. начатое весной этого года. Внутри помещений уже выстраиваются линии технических коммуникаций и идет подготовка к отделочным работам.

Полностью строительные работы планируют закончить в начале весны 2024 года.

По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, современная учебная среда является предпосылкой для развития новых подходов в образовании и может стать своего рода сигналом молодым семьям, чтобы они не покидали город.

- Я уверен, что сегодня мы стали на шаг ближе к осуществлению мечты многих мам и пап города Нарвы, ведь каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Дети - это будущее нашего города, и ради них мы будем и дальше улучшать наше пространство. Уже в следующем году 128 маленьких нарвитян будут учиться в безопасной и современной среде, наслаждаясь водными и банными процедурами, а также пребывая в соляной комнате. Я благодарю строителей за их профессиональную работу, а также всех, кто работает над этим проектом, делая Нарву еще лучше, - сказал Яан Тоотс, комментарий которого приводит Нарвская горуправа.

Новый детский сад площадью 2173 квадратных метра находится в непосредственной близости от здания Нарвской Эстонской государственной гимназии. Новый детсад спроектирован на шесть групп - четыре обычные и две ясельные, которые будут посещать до 128 детей. На первом этаже будут расположены рабочие помещения сотрудников, две ясельные группы, большой музыкальный и спортивный зал, столовая. На втором этаже - четыре детские группы. Среди прочего в здании будут работать бассейн, соляная камера и сауна.

Договор заключен со строительной фирмой "Ehitustrust" сроком на 14 месяцев. Общая стоимость строительных работ превышает 9 миллионов евро, считая с налогом с оборота, и финансируется из городского бюджета Нарвы.