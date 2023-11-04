Катри Райк: Галину Мольдон увольняют, чтобы освободить кресло для нужного человека

На уходящей неделе стало известно, что должность директора Нарвского Дома детского творчества покидает Галина Мольдон, проработавшая там 21 год. Ни она сама, ни являющаяся работодателем Нарвская горуправа не захотели сообщить общественности причину увольнения, о чем "Северное побережье" написало накануне.

Экс-мэр Нарвы Катри Райк рассказала, что когда она руководила городом, многие члены Нарвского горсобрания просили ее уволить Галину Мольдон, но Райк все же не делала этого.

Райк сказала, что ее ничуть не удивил ныне объявленный Нарвской горуправой уход Мольдон с должности посреди учебного года, посреди месяца и даже посреди рабочей недели (место директора будет свободно с четверга 16 ноября). "Это явно политическое решение", - уверена Райк.

- Будем честны, известно, кто из сегодняшних членов горсобрания получит эту должность. Конкурс, который объявит городская управа, будет чисто формальным, - сказала Райк, вслух для прессы не называя имени известного политика.

Политиком, кого экс-мэр не называет, является, скорее всего, член Нарвского горсобрания Виктория Лутус. Лутус - член Центристской партии, которая сейчас у власти в Нарве, и она же в прошлом много лет руководила в приграничном городе сферами образования и культуры.

Виктория Лутус подтвердила "Северному побережью", что она собирается претендовать на должность директора Нарвского Дома детского творчества. "Я буду участвовать в этом конкурсе, и в других конкурсах я участвовала тоже", - отметила она.

Лутус напомнила, что предстоящий должностной конкурс будет открытым и отвечающим всем требованиям закона, поэтому невозможно говорить про то, что результат заранее предопределен, а место гарантировано кому-либо.

- Уверена, что соответствую всем требованиям, - уверенно заявила про себя Виктория Лутус.