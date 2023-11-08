Местные предприниматели осмотрели в Пуртсе современную семейную ферму

- Сегодняшнее утро выводит из зоны комфорта - обычно мы сидели в каком-нибудь уютном и теплом месте, - приветствовала исполнительный руководитель Вирумааского совета сотрудничества работающей в центре Вирумаа действующей группы "Leader" Кадри Куусмик интересующихся, которые во вторник к восьми часам утра прибыли на молочную ферму.

Элийзе Ингел Пунгас показала, какие инвестиции она за последнее время сделала на благо своих животных и работников. Заведующая фермой, закончившая в прошлом году в Эстонском университете естественных наук магистратуру по специальности "животноводство", верит в автоматизацию и новаторство.

Продолжает дело жизни родителей

- Пуртсеская ферма - это дело жизни моих родителей. Они начинали около тридцати лет назад с семи коров, потихоньку разрастались, в 2012 году был готов коровник с роботизированным доением, что стало для того времени очень инновационной технологией. Улучшились как здоровье животных, так и надои. Мы с супругом пришли сюда в 2020 году. Разумеется, с очень большими мечтами и целями, которые потихоньку и начали претворять в жизнь, - рассказала хозяйка.