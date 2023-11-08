Местные предприниматели осмотрели в Пуртсе современную семейную ферму

В рамках "Утра предпринимателей" Вирумааского совета сотрудничества на этой неделе состоялась экскурсия в "Purtse Farm", где молодая хуторянка Элийзе Ингел Пунгас открыла недавно новую ферму и поставила перед собой задачу автоматизировать фермерский труд.
- Сегодняшнее утро выводит из зоны комфорта - обычно мы сидели в каком-нибудь уютном и теплом месте, - приветствовала исполнительный руководитель Вирумааского совета сотрудничества работающей в центре Вирумаа действующей группы "Leader" Кадри Куусмик интересующихся, которые во вторник к восьми часам утра прибыли на молочную ферму.
Элийзе Ингел Пунгас показала, какие инвестиции она за последнее время сделала на благо своих животных и работников. Заведующая фермой, закончившая в прошлом году в Эстонском университете естественных наук магистратуру по специальности "животноводство", верит в автоматизацию и новаторство.
Продолжает дело жизни родителей
- Пуртсеская ферма - это дело жизни моих родителей. Они начинали около тридцати лет назад с семи коров, потихоньку разрастались, в 2012 году был готов коровник с роботизированным доением, что стало для того времени очень инновационной технологией. Улучшились как здоровье животных, так и надои. Мы с супругом пришли сюда в 2020 году. Разумеется, с очень большими мечтами и целями, которые потихоньку и начали претворять в жизнь, - рассказала хозяйка.
Первая более крупная цель молодых фермеров была достигнута месяц назад, когда заработал полностью автоматизированный хлев для молодняка на 220 мест, где используется автоматическое кормление телят. В коровнике с роботизированным доением на 150 коров круглые сутки действуют два новых доильных робота. "Мы обновили систему охлаждения молока, купили автомат для подачи корма, который заботится о том, чтобы перед животными круглые сутки был корм", - перечислила Элийзе Ингел Пунгас.
По словам Кадри Куусмик, Пуртсе является прекрасным примером автоматизации фермерской работы. "Никто другой в этом регионе не предпринимал таких смелых шагов, и участники предпринимательского утра, очевидно, такого современного телятника не видели".
На очереди - производитель мебели
Получившая начало в 2019 году серия "Утро предпринимателей" ранее приводила участников, например, в "Jäägri Grill", на конфетную фабрику мызы Аа и в дом отдыха "Rosi". Тринадцатая поездка намечена к производителю мебели "Noville Grupp", расположенному в Винниской волости.
- Мы начали этот проект, чтобы встречаться друг с другом, ездить к разным предпринимателям и знакомить их с теми, кто приехал на место. Цель в том, чтобы предприниматели смогли завязать полезные знакомства и еще больше сотрудничать друг с другом, - пояснила Кадри Куусмик.
Об Элийзе Ингел Пунгас можно будет более подробно прочитать в заглядывающем в будущее Ида-Вирумаа журнале "Ida-Virumaa Homme" / "Ида-Вирумаа завтра", который выйдет в качестве приложения к "Северному побережью" в декабре.