Маре Роозилехт: Ида-Вирумаа имеет потенциал стать альтернативой Таллинну и Тарту в развитии науки

При чтении вдохновляющей статьи Марис Лаури "Важно видеть возможности", опубликованной в "Северном побережье" 9 ноября, открывается картина об Ида-Вирумаа как о регионе, стоящем на пороге новых и многообещающих возможностей. Лаури справедливо отмечает, что в этом регионе нет ничего безнадежного, наоборот - здесь есть настоящее сокровище, которое еще ждет своего открытия.
Ключевые слова - промышленность, наука и образование. Ида-Вирумаа обладает бесценным опытом и ноу-хау в области промышленного развития, что, безусловно, является сильной стороной региона. Но сильные стороны региона не ограничиваются промышленностью. Взвешенный подход Ида-Вирумаа к вопросам окружающей среды свидетельствует о понимании сообществом важности баланса между производством и природой.
Разнообразие характеризует регион во многих отношениях. Здесь есть не только промышленность, но и сельское хозяйство, разнообразная природная среда, исторические памятники, разнообразные жилые и производственные районы. Но потенциал управления отходами - это настоящее сокровище, которое стоит открыть. Терриконы и золоотвалы - это как золотые прииски, из которых в будущем можно будет извлекать химические элементы, снижая этим зависимость от других стран.
Самым ценным ресурсом в нашем регионе является человек - именно его нужно ценить и грамотно использовать.
Я согласна с Марис Лаури, что при формировании будущего мы не должны руководствоваться предрассудками, а должны быть готовы к поиску новых возможностей. Ида-Вирумаа стоит на пороге нового старта, где наука и бизнес идут рука об руку, формируя будущее региона в позитивном направлении.
"Самым ценным ресурсом в нашем регионе является человек - именно его нужно ценить и грамотно использовать".
МАРЕ РООЗИЛЕХТ, директор Вирумааского колледжа TalTech
Ида-Вирумаа сталкивается с большими трудностями, но в то же время они открывают возможности для нового старта. Сотрудничество с Таллиннским техническим университетом и Тартуским университетом позволит превратить эти вызовы в возможности, в том числе и для обеспечения нового поколения ученых в уезде.
Научно-исследовательский потенциал высших учебных заведений Ида-Вирумаа в последние двадцать лет оставался низким. Причиной стало ожидание того, что региональные колледжи должны вкладываться прежде всего в образовательную деятельность, подготовку специалистов. Многие, как местные жители, так и ученые из головных университетов, не верят, что наукой можно заниматься в регионе, за пределами головного университета. Я утверждаю, что такая возможность существует уже сейчас. То, как мы воспользуемся этой возможностью, зависит от всех нас: колледжей, университетов, предприятий, местных самоуправлений.
С целью поддержки предприятий и местных самоуправлений Ида-Вирумаа в настоящее время при содействии двух крупнейших университетов Эстонии приступают к работе исследовательские группы, куда в основном входят сотрудники Вирумааского колледжа TalTech и Нарвского колледжа TУ. Это позволит расширить возможности сотрудников колледжей в области прикладных исследований и даст им возможность проводить научные исследования и разрабатывать услуги для предприятий региона. Колледжи создают благодатную почву для молодых исследователей, где талантливая местная молодежь может приобрести передовые знания и навыки.
Помимо научных исследований и разработок, в рамках образовательной меры фонда справедливого перехода будут развиваться существующие и открываться совершенно новые программы высшего образования и возможности повышения квалификации. Благодаря привлекательным и уникальным учебным программам будут расширены возможности получения образования в уезде и увеличится число людей, приезжающих учиться из-за пределов Ида-Вирумаа.
В сотрудничестве с работодателями можно предлагать высокооплачиваемую работу и возможности карьерного роста как для молодежи, так и для работников с уже имеющимися компетенциями. Сотрудничество между научными учреждениями и предприятиями, а также воспитание молодых ученых являются ключевыми факторами превращения Ида-Вирумаа в инновационный, жизнеспособный и динамично развивающийся регион.
Ближайшее будущее принесет новые возможности для сотрудничества, и для этого имеется финансовая поддержка. Сотрудничество будет генерировать инновационные идеи и открывать новые возможности, превращая Ида-Вирумаа в успешный центр науки и предпринимательства. Мы хотим стать сильной альтернативой Таллинну и Тарту в области науки и образования!