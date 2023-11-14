Маре Роозилехт: Ида-Вирумаа имеет потенциал стать альтернативой Таллинну и Тарту в развитии науки

Научно-исследовательский потенциал высших учебных заведений Ида-Вирумаа в последние двадцать лет оставался низким. Причиной стало ожидание того, что региональные колледжи должны вкладываться прежде всего в образовательную деятельность, подготовку специалистов. Многие, как местные жители, так и ученые из головных университетов, не верят, что наукой можно заниматься в регионе, за пределами головного университета. Я утверждаю, что такая возможность существует уже сейчас. То, как мы воспользуемся этой возможностью, зависит от всех нас: колледжей, университетов, предприятий, местных самоуправлений.

С целью поддержки предприятий и местных самоуправлений Ида-Вирумаа в настоящее время при содействии двух крупнейших университетов Эстонии приступают к работе исследовательские группы, куда в основном входят сотрудники Вирумааского колледжа TalTech и Нарвского колледжа TУ. Это позволит расширить возможности сотрудников колледжей в области прикладных исследований и даст им возможность проводить научные исследования и разрабатывать услуги для предприятий региона. Колледжи создают благодатную почву для молодых исследователей, где талантливая местная молодежь может приобрести передовые знания и навыки.

Помимо научных исследований и разработок, в рамках образовательной меры фонда справедливого перехода будут развиваться существующие и открываться совершенно новые программы высшего образования и возможности повышения квалификации. Благодаря привлекательным и уникальным учебным программам будут расширены возможности получения образования в уезде и увеличится число людей, приезжающих учиться из-за пределов Ида-Вирумаа.

В сотрудничестве с работодателями можно предлагать высокооплачиваемую работу и возможности карьерного роста как для молодежи, так и для работников с уже имеющимися компетенциями. Сотрудничество между научными учреждениями и предприятиями, а также воспитание молодых ученых являются ключевыми факторами превращения Ида-Вирумаа в инновационный, жизнеспособный и динамично развивающийся регион.