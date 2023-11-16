Нарвскому парку дано название с историческими корнями

Мэр Нарвы Яан Тоотс подписал распоряжение городской управы об утверждении географического названия для большого парка, простирающегося к северу и югу от здания бывшего ДК имени Василия Герасимова на улице Йоала. Парк был разбит при советской власти, а в последние годы частично благоустроен.

Присвоенное парку название имеет глубокие исторические корни и изначально берется от названия старинной деревни Йоала в этой местности. Название давало понять, что это место рядом с водопадами на реке Нарва. В 17-м веке в деревне была основана одноименная мыза, а во второй половине 19-го века там, рядом с водопадами, стали строиться здания Кренгольмской мануфактуры, включая Йоальскую фабрику. При советской власти здания мызы были уничтожены, и к настоящему времени явно сохранились лишь руины сушильни рядом с Кренгольмским стадионом.

Южная часть теперь официально нанесенного на карту Йоальского парка прежде именовалась парком Выйду (Парк победы). О его переименовании заговорили прошлой осенью в рамках подготовки к переименованию коммунарских и красноармейских улиц.

Тогда, в сентябре 2022 года, нарвская комиссия по наименованиям сочла нужным переименовать парк Выйду, поскольку в городе имеются улица и пруд Выйду, находящиеся совсем в другом районе. Тогда же рассмотрели новые возможные названия - парк Йоала, Креэнхольми, Кноопи - и остановились на первом из перечисленных.

Потом парк вычеркнули из списка "красных" географических наименований, на смене которых настаивало эстонское правительство, которую в два этапа и провели в течение 2023 года. В отличие от парка непереименованной по сей день остается пролегающая рядом с ним улица Василия Герасимова - улица имени активного участника рабочей стачки на Кренгольмской мануфактуре в 1872 году.