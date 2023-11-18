Анвар Самост: Плохая политика, дорогая электроэнергия, сокращение экономики

Пару недель назад был опубликован отчет Госконтроля "Выбор электроэнергетической системы Эстонии", в котором на 30 страницах перечислены все ошибки, допущенные в управлении энергетическим хозяйством. Тот, кто хоть немного следит за энергетической политикой Эстонии, не найдет здесь никаких откровений, но если кратко суммировать, этот перечень шокирует.

Госконтроль констатирует, что:

- по крайней мере до 2037 года на эстонском рынке не появится новых управляемых мощностей по производству электроэнергии;

- за 10 лет не было построено ни одного крупного ветропарка, в связи с чем производство ветровой энергии не увеличилось;

- хотя к 2030 году поставлена цель производить из возобновляемых источников как минимум такое же количество электроэнергии, какое потребляется в течение года, не существует плана действий по достижению этой цели, в котором было бы прописано, что необходимо сделать для достижения цели, кто несет ответственность, сколько денег нужно и откуда они возьмутся;

- в 2027 году у Эстонии могут возникнуть проблемы с надежностью электроснабжения;

- если не будут приняты в срочном порядке решения о том, как обеспечить достаточность ресурсов в 2027 году и особенно после 2030 года, существует риск роста цен на электроэнергию до уровня, который подорвет благосостояние потребителей и будет препятствовать экономическому развитию;