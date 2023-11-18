Анвар Самост: Плохая политика, дорогая электроэнергия, сокращение экономики

Многие наверняка заметили, что электроэнергия в Эстонии недешевая. Ладно, плохая шутка. Попробую еще раз: многие, наверное, заметили, что электроэнергия за последние три года не только подорожала, но и стала намного дороже, чем в Финляндии и Швеции, которые относятся к странам с самыми высокими ценами в мире.
Однако цена на электроэнергию - это не просто один из компонентов ежемесячной корзины частного потребителя, а фактор более широкого воздействия, который косвенно определяет все остальные компоненты этой потребительской корзины и даже то, какие рабочие места создаются и сколько их создается или сохраняется.
С учетом политического давления, направленного на снижение значимости ископаемых видов топлива и энергоносителей, цена и доступность электроэнергии в будущем приобретут еще большее значение. Проще говоря, богатство и рост будут сосредоточены в тех регионах, где, помимо способных людей и свободной рыночной экономики, есть еще и долгосрочно и стабильно дешевая электроэнергия.
Как же так получилось, что Эстония, где международная конкурентоспособность экономики на протяжении последних 30 лет считалась чрезвычайно ценной, плетется в хвосте дорогих скандинавских стран и большей части остальной Европы?
Ничего удивительного здесь нет. В энергетике объемы инвестиций очень велики и их приходится планировать на очень длительный срок. В условиях небольшого рынка роль государства как разработчика политики является определяющей, а исправление ошибок также занимает очень много времени. Законы физики действуют независимо от того, какое идеологическое течение модно в данный момент.
Эстонские правительства со времен Андруса Ансипа по сути утратили долгосрочный взгляд на энергетику, заменив чувство ответственности бездействием и наивной риторикой зеленого поворота.
"Правительства Эстонии со времен Андруса Ансипа по сути утратили долгосрочный взгляд на энергетику, заменив чувство ответственности бездействием и наивной риторикой зеленого поворота".
АНВАР САМОСТ, журналист
Пару недель назад был опубликован отчет Госконтроля "Выбор электроэнергетической системы Эстонии", в котором на 30 страницах перечислены все ошибки, допущенные в управлении энергетическим хозяйством. Тот, кто хоть немного следит за энергетической политикой Эстонии, не найдет здесь никаких откровений, но если кратко суммировать, этот перечень шокирует.
Госконтроль констатирует, что:
- по крайней мере до 2037 года на эстонском рынке не появится новых управляемых мощностей по производству электроэнергии;
- за 10 лет не было построено ни одного крупного ветропарка, в связи с чем производство ветровой энергии не увеличилось;
- хотя к 2030 году поставлена цель производить из возобновляемых источников как минимум такое же количество электроэнергии, какое потребляется в течение года, не существует плана действий по достижению этой цели, в котором было бы прописано, что необходимо сделать для достижения цели, кто несет ответственность, сколько денег нужно и откуда они возьмутся;
- в 2027 году у Эстонии могут возникнуть проблемы с надежностью электроснабжения;
- если не будут приняты в срочном порядке решения о том, как обеспечить достаточность ресурсов в 2027 году и особенно после 2030 года, существует риск роста цен на электроэнергию до уровня, который подорвет благосостояние потребителей и будет препятствовать экономическому развитию;
- с учетом того, что "Eesti Energia" планирует прекратить использование сланца в производстве электроэнергии в 2030 году, а правительство также планирует запретить сжигание древесины при производстве электроэнергии, дефицит управляемых мощностей с 2030 года может оказаться даже больше, чем прогнозировалось;
- как государство Эстония не знает, как именно через четыре года обеспечить надежность снабжения и восполнить утраченные производственные мощности и внешние подключения;
- у Эстонии нет долгосрочной стратегии, которая определяла бы направления развития электроэнергетической системы.
О чем Государственный контроль не может написать в своем отчете, так это об иррационально враждебном отношении руководства ряда политических партий, в том числе Партии реформ, которая в ближайшие три года будет обладать наибольшей властью в парламенте, к сланцу и крупнейшей в Эстонии государственной энергетической компании "Eesti Energia", независимо от ее руководства и результатов. Кроме того, эта же партия занимает весьма расплывчатую позицию относительно внедрения атомной энергетики, хотя это стало бы углеродно нейтральным решением, гарантирующим долгосрочно стабильную цену. Но именно они будут принимать решения по энергетической политике еще как минимум три года.
Не имеет смысла оптимистично надеяться на то, что политики и чиновники, на серьезные ошибки которых указал Госконтроль, теперь станут ответственными. Даже если это произойдет, пройдет не менее десяти лет, прежде чем это изменение отразится на цене электроэнергии.