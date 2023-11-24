ПАРЛАМЕНТ ⟩ Что говорили представители партий о докладе госконтролера об энергетической политике

Айвар Кокк: "Те, кто говорят, что мы закроем Нарвские станции, должны пойти в школу"
Aйвар Кокк ("Isamaa"):
- Мы ведь можем говорить, что у нас всюду есть кабели, однако мы видели кризисные ситуации - тогда каждое государство в первую очередь решает собственные проблемы и только потом начинает решать проблемы других.
Мы знаем, что дешевая электроэнергия до сих пор поступала к нам из Северных стран со стороны Финляндии. И тогда, когда несколько лет назад в спешке проложили третье, а теперь планируем четвертое высоковольтное соединение с Латвией, мы забываем, что соединение со стороны Финляндии намного тоньше. Если с одной стороны ведут два кабеля толщиной в два пальца, а с другой стороны выходит электроэнергия по кабелю толщиной в руку, и нам известно, что производство электроэнергии в Латвии и Литве базируется большей частью на газе и зависит от цены газа, то это не вселяет чувство уверенности, это неразумно для нашей экономики.
Мы говорим теперь об утопических речах, что в 2027 году закроем Нарвские станции. У нас в Эстонии нет ни одного, я подчеркиваю - ни одного, управляемого производства электроэнергии, кроме нарвского. Все политики, ведущие такие речи, должны пойти в школу, чтобы понять, как движется электричество, откуда оно приходит, светит ли по ночам солнце и дует ли у нас ветер в режиме 24/7. Все мы знаем, что ничего подобного. И говорить сегодня, будто это плохо, что у нас имеются сланцевые электростанции… Должен признаться: слава Богу, что в 2020 году было такое правительство, которое приняло решение, что сланцевые котельные не будут закрыты.
Мы хоть и жалуемся на Аувере, но должны признаться, что эта станция - единственная в своем роде в мире. На ней многому научились. Очень много ошибок исправлено и много ошибок еще есть, однако если бы кто-нибудь сказал в сегодняшнем эстонском государстве, как можно производить управляемую электроэнергию на основе нынешних энергетических планов, то я бы согласился продолжить дискуссию. Однако до тех пор, пока такого решения нет, надо принять такое новое решение, что "Eesti Energia" гарантирует нам эти 1000 мегаватт, а не такое, что после 2027 года выполнять это требование не нужно. Сегодня это решение важно для нас.
Наша задача здесь, в зале - дать нашим людям уверенность, ощущение, что мы сможем предлагать электроэнергию по разумной цене. А если мы не в состоянии предлагать ее по разумной цене, то нужно найти такие компенсационные решения, чтобы наша промышленность функционировала, а домохозяйства могли потреблять электроэнергию и тепло по разумной цене.
Не знаю, многие ли из вас в этом зале знают, сколько "Eesti Energia" ежемесячно платила за выбросы СО2, и эти деньги шли эстонскому правительству. Я могу вам сказать: 50 миллионов евро. И их взяли из нашего кармана.
Игорь Таро: "Фоссильная политика провалилась"
Игорь Таро ("Eesti 200"):
- Мы должны быть честны как перед самими собой, так и перед своими гражданами, и признаться, что затянувшаяся на десять лет политика в области полезных ископаемых провалилась как из-за своего влияния на окружающую среду, так и из-за конечности ресурсов в дальней перспективе.
Каждый, кто посмотрит на биржевые цены электроэнергии и сравнит их с ценами в Финляндии, может сам понять, насколько более конкурентоспособной была бы наша экономика, если бы у нас существовали такие же цены на энергию, как в Финляндии или Швеции.
У меня есть также одно пожелание Госконтролю - меньше говорить о стигматизированном зеленом повороте и больше говорить о том, как гарантировать чистоту необходимой для жизни окружающей среды. Это, конечно, семантический вопрос, однако это очень важно для того, чтобы люди поняли, во имя чего мы в действительности принимаем определенные решения.
Мы со стороны как комиссии по окружающей среде, так и со стороны фракции "Eesti 200" обязательно проследим за тем, чтобы касающиеся возобновляемой энергетики тендеры проводились по возможности быстро и в разумных объемах, чтобы не взвинтить эту цену до слишком высокого для наших людей уровня.
Правящая коалиция заключила очень четкое соглашение и записала в нем также, что возобновляемая энергетика имеет перевешивающий общественный интерес, и в этом направлении мы также действуем. Я верю, что более чистая Эстония и более жизнеспособная Эстония - это в интересах всех нас.
Райн Эплер: "Сланец - это то, что держит нас на плаву"
Райн Эплер (EKRE):
- Мы по кругу вновь возвращаемся туда, к прекрасному энергетическому повороту в Германии, где вроде бы построили основанную на зеленой энергии экономику. Но, к сожалению, она развалилась, когда перекрыли российский газовый кран. Так что это - одна сторона.
Вторая сторона - это все-таки зависимость от погоды, а также цена, когда мы говорим о ветряной и солнечной электроэнергии. Тут можно было прочитать высказывания разработчиков ветряной энергии, которые звучат примерно так, что "мы хотели бы предлагать людям дешевую электроэнергию, однако государство денег не дает". Я посоветовал бы разработчикам ветряной энергетики взять эту фразу, подойти к зеркалу, посмотреться в него и произнести эту фразу вслух. Думаю, что ее абсурдность будет очевидна.
Говорят также, что необходимо привлечь в Эстонию энергоемкие производства. Сегодня мы находимся в ситуации, когда наш энергоемкий "Estonian Cell" всерьез подумывает о том, не прекратить ли свое производство здесь, в Эстонии. Во-вторых, важно помнить, что если пытаться заманить сюда какого-нибудь производителя, действительно потребляющего много энергии, то его первым вопросом будет: а какую энергию мы используем, когда солнце не светит и ветер не дует? Так что мы можем, конечно, устанавливать ветряки, однако должны также иметь возможность инсталлировать управляемую энергетику в объеме своей пиковой мощности.
И, конечно, аспект безопасности. Дружба народов не работает и в мирное время. Есть примеры, когда шведы не дают финнам электроэнергию, когда им самим ее не хватает. По правилам, делать этого нельзя, однако говорят, что подстанция на ремонте или что-то там еще.
Если мы посмотрим на перспективу, то развитием атомной энергетики обязательно следовало бы активно заниматься. Однако осмелюсь утверждать, что ни атомной, ни ветряной энергии не появится у нас в достаточном объеме в ближайшие 10, 12 или даже 15 лет. Это значит, что мы должны быть честными и сказать, что сланец - это то, что держит нас на плаву, обогревает наше жилье и зажигает наши лампочки.
Если ветроэнергетики совершенно не стыдясь говорят о том, что государство должно их поддерживать, то и мы не должны стыдиться, если государство вкладывает деньги, например, в то, чтобы модернизировать производственные мощности, а также при необходимости и построить что-то новое. До тех пор, пока мы не придем к новым технологическим решениям, нам тоже надо как-то жить, и я думаю, что все мы хотим жить хорошо. Да и сланец у нас самих имеется.
Maрио Кадастик: "Сланец мог бы стать мостом к атомной станции"
Марио Кадастик (Партия реформ):
- Нам в любом случае необходима наряду с мощностями возобновляемой энергии стабилизация системы, нам в любом случае необходимы в системе также управляемые мощности. Эти управляемые мощности должны быть там как в 2030, так и в 2040 году. В этом смысле ветер, вода и солнце - это вещи, которые очень выгодны при определенных условиях, однако они не всегда имеются. Поэтому нам необходимы как аккумулирование, так и все прочее.
"Elering" утверждает, что надо бы иметь примерно 1000 мегаватт управляемой мощности, чтобы стабилизировать систему. Если посмотреть на нынешний прогноз, то 400 мегаватт будет не из сланца. Это, наверное, не включает новую планируемую водородную станцию на 100 мегаватт. Кийзаская станция дает около 400 и плюс эта новая водородная станция на 100 мегаватт, и мы придем к 500 мегаваттам, то есть около 500-600 мегаватт надо еще дополнительно.
К 2030 году у нас тут особо хороших решений не появится. Хотя, может быть, аналогичные газовые гибридные станции вместе с водородом стали бы вариантом.
Нам нужны внешние подключения, ветер, атом, газовые пикеры. Одним словом, нам нужен приличный энергопортфель, который в состоянии справляться при разных рыночных ситуациях.
Я считаю, что весной следующего года мы, вероятно, будем обсуждать здесь в зале также атомную энергию.
Я согласен, что сланец является в определенном смысле нашим спасательным кругом, и мы должны следить за тем, что мы будем с ним делать после 2027 года. Насколько мне известно, Министерство климата планирует тендер резервных мощностей. Кто будет делать на нем предложения? Это может быть "Eesti Energia" в лице делающего предложение "Enefit Power", который будет предлагать их на базе сланца. Это может быть какая-нибудь следующая гибридная станция, мы точно не знаем. Я лично считаю, что сланец мог бы стать частично неким мостом к возможному атому.
Евгений Осиновский: "Возобновляемая энергия, аккумулирование и соединения"
Евгений Осиновский (СДПЭ):
- То, что в течение десяти лет не появилось ни одного ветряка, было неслучайно. На самом деле это было решение определенных партий, сознательное решение, принятое по разным соображениям. Сегодня некоторые еще говорят, что продолжим со сланцем, никаких проблем с этим нет.
Другая сторона, разумеется, то, что тогда цены на электроэнергию были низкие и в обществе более широко было распространено мнение, мол, почему мы должны вкладываться в развитие мощностей возобновляемой энергии, если цены на электроэнергию и без того выгодные?
Но, естественно, ведь заранее было видно то, что реализовалось у нас теперь за последние пару лет: этот праздник не мог длиться бесконечно. К счастью, мы с обществом пришли теперь к тому, что при этой трилемме энергопроизводства, где имеют значение надежность снабжения, цена и экологичность, все понимают: мы должны решить это уравнение таким образом, чтобы все три компонента были уравновешены.
Целостное решение социал-демократов очень простое и оно не менялось последние десять лет. По возможности большое развитие возобновляемой энергии, "Возобновляемая энергия - 100" является одной из частей этого решения. Вторая часть - аккумулирование. Технология развивается быстро, еще не все решения осязаемы, но, в принципе, они уже имеются. И третье - соединения. Эти три аспекта в совокупности решат эту трилемму электрохозяйства акцептируемым способом, за исключением того, если что-то действительно сломается. И к тому времени, когда что-то сломается, должен быть ответ.
Наш ответ такой, что в течение ближайшего десятилетия мы спокойно будем использовать свои сланцевые котлы, которые у нас сегодня имеются, будем запускать их в эти периоды и реально сумеем решить этот вопрос.