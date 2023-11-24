ПАРЛАМЕНТ ⟩ Что говорили представители партий о докладе госконтролера об энергетической политике

Вторая сторона - это все-таки зависимость от погоды, а также цена, когда мы говорим о ветряной и солнечной электроэнергии. Тут можно было прочитать высказывания разработчиков ветряной энергии, которые звучат примерно так, что "мы хотели бы предлагать людям дешевую электроэнергию, однако государство денег не дает". Я посоветовал бы разработчикам ветряной энергетики взять эту фразу, подойти к зеркалу, посмотреться в него и произнести эту фразу вслух. Думаю, что ее абсурдность будет очевидна.

Говорят также, что необходимо привлечь в Эстонию энергоемкие производства. Сегодня мы находимся в ситуации, когда наш энергоемкий "Estonian Cell" всерьез подумывает о том, не прекратить ли свое производство здесь, в Эстонии. Во-вторых, важно помнить, что если пытаться заманить сюда какого-нибудь производителя, действительно потребляющего много энергии, то его первым вопросом будет: а какую энергию мы используем, когда солнце не светит и ветер не дует? Так что мы можем, конечно, устанавливать ветряки, однако должны также иметь возможность инсталлировать управляемую энергетику в объеме своей пиковой мощности.

И, конечно, аспект безопасности. Дружба народов не работает и в мирное время. Есть примеры, когда шведы не дают финнам электроэнергию, когда им самим ее не хватает. По правилам, делать этого нельзя, однако говорят, что подстанция на ремонте или что-то там еще.