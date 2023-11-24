Звон коклюшек - это лучшая музыка для кружевницы

Нарвитянка Ольга Кублицкая - единственная в Эстонии профессиональный мастер по кружевоплетению на коклюшках, уже более тридцати лет развивает это искусство не только в Нарве, но и ездит по городам страны. Нередко ее приглашают провести курсы за рубежом. Возглавляет Гильдию кружевниц Эстонии, основатель и руководитель Нарвской школы кружева. Приобщает не только взрослых, но и детей - восьмой год является преподавателем в Нарвском Доме детского творчества. О том, как увлечение превратилось в дело всей жизни, был наш разговор.
- Как начиналась твоя любовь к коклюшкам?
- Стала плести еще в школе. Родилась в Тамбове, а потом с родителями переехали в Вологду, в этом городе кружевоплетение в большом почете. Взяла коклюшки в руки еще в детстве, а в 16 лет поступила в школу мастеров художественного плетения кружев на коклюшках при вологодском кружевном объединении "Снежинка". Тогда я не думала, что кружевоплетение станет главным делом в моей жизни.
Вологодские кружева прекрасны, но это лишь малая толика всего, что есть в мире. Хотелось самой придумывать узоры, рисовать схемы, изучать работы мастеров других стран. Поэтому пошла учиться дальше, высшее образование получила в Санкт-Петербургском университете.
- Как ты оказалась в Эстонии?
- Мой муж нарвитянин. Родился и вырос в приграничном городе. Когда приехала сюда впервые, мне все понравилось.
- Из Северной столицы - в маленький эстонский город. Не было сомнений?
- Сначала были, но быстро перестроилась. У меня ведь было главное с собой - кружева, плетение всегда давало мне множество позитивных эмоций. Садясь за станок, обо всем забываешь, поэтому я быстро влилась в жизненный ритм. Думаю, что, оставшись в Санкт-Петербурге, вряд ли смогла бы так реализоваться, в большом городе проявить себя намного сложнее.
- Плетение кружев стало основной работой?
- Нет, была основная работа на "Балтийце", но практически сразу, в 1990 году, параллельно открыла первую группу для обучения кружевоплетению в Доме культуры имени Герасимова. Мне нравилось учить, а желающие попробовать есть всегда.
В 2001 году открыла кружевную мастерскую в Нарвском замке, в подвале башни Длинный Герман. Через шесть лет появился Северный двор - перебазировались туда, работали вплоть до закрытия этого проекта в 2016 году.
- Сожалеешь об этом?
- Нет, хотя мне очень нравилось, что туда приезжали туристы из разных стран, в том числе и кружевницы. Я всегда презентовала там нарвское кружево - мои собственные разработки, и гостям это нравилось. Целыми автобусами приезжали любители этого искусства, чтобы посмотреть и поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с моей авторской методикой. В Эстонии это единственная школа кружева.
Это был хороший опыт, но были и трудности - мастерские в Северном дворе летом должны были работать всю неделю, на зиму он закрывался, но оплачивать аренду мы все равно были должны круглый год. Условия аренды часто менялись, туристов стало меньше приезжать... В общем это стало нерентабельным.
Кружево для супруги президента
Однажды в мастерскую Ольги Кублицкой заглянула Эвелин Ильвес, тогда бывшая супругой президента Эстонии Хендрика Тоомаса Ильвеса. Очарованная красотой изделий, она высказала желание получить кружевное платье к очередному президентскому приему. Но, по словам Ольги, времени оставалось слишком мало, а главное - она сама считает, что гораздо интереснее иметь на одежде отдельные кружевные элементы, в чем и попыталась убедить гостью.
Так и поступили - нарвская кружевница изготовила кружево, а потом и сама получила приглашение на президентский прием. Естественно, в ее наряде также присутствовали кружева, которые не остались незамеченными.
- Самая маленькая деталь способна преобразить вещь, обычные блузка или свитер превращаются во что-то эксклюзивное, не говоря о праздничном наряде, который может стать неповторимым.
В собственной коллекции Ольги есть исторические платья, ее иногда приглашают участвовать в разных исторических реконструкциях. Много лет она вместе с мужем Александром увлеклась бальными танцами, и, конечно же, ее бальное платье тоже украшали кружева.
- Одни двери закрылись, но открылись другие?
- Именно. К тому времени Нарвская школа кружева работала, в 2012 году я получила лицензию на деятельность от Министерства образования, вела занятия и курсы в основном для взрослых, но всегда было желание заниматься с детьми - используя собственную методику, передавать свой опыт и знания подрастающему поколению. Поэтому, когда Северный двор закрылся, пришла в Дом творчества, рассказала директору Галине Мольдон о своем багаже знаний и предложила открыть курсы для детей. Уже восьмой год здесь работаю и очень этому рада.
- Желающие есть?
- Достаточно. В этом году около сорока детей, четыре группы разного возраста - с шести до 26 лет. Стараюсь не просто дать им основы, но чтобы они научились сами создавать - придумали и нарисовали будущее изделие, выплели и оформили. Взять готовый рисунок - это ремесло, а нарисовать - это уже творчество.
- Получается?
- Если очень хочется, обязательно получится. На второй, третий, тем более четвертый год обучения - у каждого по-разному, но сами все делают, результат показываем на выставках.
- В группах только девочки?
- Мальчики тоже приходят, в этом году один, но прежде было и по несколько.
- Чем кружевоплетение привлекает сильный пол?
- В этой работе есть логика и это творчество, как у художников, вместо кистей и красок - нитки и коклюшки. Нужно точно выложить рисунок. Это интересно и увлекательно.
- Твои дочери тоже увлекаются этим искусством?
- Умеют плести обе, но у старшей сейчас маленькие дети, ей некогда. А младшая хоть и живет в столице, приезжая нас навестить, приходит на уроки в школу. До ковида мы вместе ездили в Кириши, она участвовала в международном конкурсе и заработала приз как лучшая кружевница.
- В Вологде тоже бываешь?
- Конечно. Нечасто, но ездила не один раз, приглашают на форумы кружевниц - там я представляю обычно нарвское кружево, мои собственные разработки. Всегда приятно туда возвращаться.
- Сколько коклюшек должно быть у кружевницы и из чего их делают?
- Не считала, но думаю, что у меня больше тысячи. Потому что заплетаю сразу несколько изделий. Самое большое количество, которое до сих пор использовала, - 360, для шарфа. Но в больших работах можно использовать и намного больше.
Делают коклюшки из дерева, у меня есть даже эбонитовые. У всех пород свой особенный звук. Звон коклюшек - это лучшая музыка для кружевницы.
- Сама тоже плетешь каждый день?
- Конечно, эта работа по жизни всегда со мной. Как спортсмен - чтобы остаться на высоте или подниматься, надо постоянно тренироваться. Мне всегда хочется что-то свое придумывать, такое, чего я нигде не видела. Создать, чтобы потом показать коллегам. Высшая награда - когда профессионалы смотрят и говорят: "Это вкусно!".
- Но у тебя и других наград немало. Какие особенно греют сердце?
- Орден Белой звезды V степени из рук президента в 2020 году. Тогда же была награждена титулом "Pärandihoidja 2020" ("Хранитель традиций - 2020") от Эстонского союза народного искусства и рукоделия и Центра народной культуры Эстонии. Титул присудили за сохранение и развитие традиции коклюшечного кружевоплетения.
В 2014 году получила серебряную брошь за вклад в развитие кружевоплетения. Неоднократно получала региональные награды, в том числе от Интеграционного центра Ида-Вирумаа.
- Ты часто показываешь свои работы на выставках, одна из них сейчас проходит в Йыхви, на открытии ты говорила, что это уже седьмая в этом году. Выставки - это хлопоты и дополнительные материальные затраты, но никогда ничего не продаешь. Почему?
- Выставки не приносят реального дохода, скорее наоборот, но это имиджевая программа - прежде всего пропаганда искусства и, в частности, нарвского кружева. Мне хочется, чтобы о нем знали не только в нашей стране, но и во всем мире. На изделия интересно смотреть, а для меня важно показать высокий уровень и то, что Эстония достойна стать участником международных форумов. После выставок поступают новые интересные предложения, в том числе и из-за рубежа.
Почему не продаю? На плетение жилета, например, уходит от трех до шести месяцев работы по восемь часов в день, вот и посчитайте, сколько же он должен стоить. Простой, казалось бы, воротничок - несколько дней работы даже для профессионала. Это трудоемкие изделия, поэтому я их не продаю, но с удовольствием предоставляю возможность полюбоваться на выставке. Нередко устраиваю и дефиле - показываем одежду, аксессуары.
Зарабатываю на жизнь тем, что учу других. Кружевоплетение активно культивируется во многих странах Европы и мира, особенно во Франции, Германии, Бельгии, Чехии, в некоторых школах Финляндии, например, основы кружевоплетения изучают на уроках труда - и, случается, для кого-то это становится любимым хобби на всю жизнь. Прикладываю все от меня зависящее, чтобы и в нашей стране так было. Чем больше вокруг появляется кружевниц, тем интереснее - есть с кем общаться, можно устраивать выставки и разные мероприятия. За три десятилетия сотни людей прикоснулись собственными руками к прекрасному и необычному миру кружева. Мастерами кружевоплетения стали немногие, но ведь не это главное, а то, что это искусство продолжает жить и развиваться.
- Начинать лучше когда?
- Самой старшей ученицей у меня была 72-летняя пенсионерка - и она занималась плетением еще много лет. Это очень увлекательно, бывшие ученики мне часто говорят, что не берут в руки коклюшки только из-за нехватки времени. Но в жизни все меняется - вышел на заслуженный отдых, ушел в декретный отпуск, времени стало больше и человек снова пришел ко мне, чтобы вспомнить. Меня это всегда очень радует.
- Учишь не только в Нарве?
- Конечно. Только что приехала из Таллинна, где в "Unibet Arena" проходила ярмарка "Mardilaat", пригласили провести мастер-классы. В прошлом году был очень интересный проект при поддержке центра интеграции - проводила уроки в волости Люганузе. Летом ездила в Финляндию - в городе Раума, одном из самых известных центров кружева, участвовала в Неделе кружева. Музей, где проходила моя персональная выставка, за неделю посетили более трех тысяч человек, приезжали мастера со всей Скандинавии, чтобы посмотреть на то, что я делаю.
За последние годы ездила на фестивали кружева в Италии, Португалии, Франции, Бельгии, Нидерландах... Стараюсь везде представлять нарвское кружево - у меня свой авторский стиль в узорах, приемах плетения, не говоря о сколках (это рисунки, по которым ведется плетение. - И.К.).
- На каких языках общаешься с учениками?
- Зарубежные поездки побуждают учить языки. По-французски свободно говорю, английский постоянно стараюсь подтягивать, неоднократно на нем курсы уже проводила. Испанский недавно стала учить - побывав у тамошних кружевниц, захотела больше общаться.
Эстонский продолжаю учить, хотя давно общаюсь с коллегами, уже 23 года являюсь членом Эстонского союза рукоделия и народного искусства, встречи и мероприятия проходят на эстонском.
- Что-нибудь в других странах удивило?
- Всегда есть чему поучиться у коллег, чтобы пополнить свою копилку знаний. В Испании видела, что по выходным на городской площади собираются кружевницы - около тысячи человек сидели и вместе плели. Вот бы у нас так было! (Смеется.)
- Ольга, а время на отдых остается? Чем тогда занимаешься?
- Люблю активный отдых, например, заниматься оздоровительным спортом - йогой, скандинавской ходьбой, летом - велосипед. Несколько лет ходили с мужем на бальные танцы, в пандемию перестали, хочется вернуться, но пока не собрались.
Очень люблю путешествовать. Как правило, все поездки так или иначе связаны с кружевом, даже если это не фестиваль или другие "кружевные" форумы, везде ищу местных мастериц. На Тенерифе недавно были - все на пляже, а я в горах - в шапке и куртке, училась у местных мастериц. Ничуть не сожалею - это интересно, да и список техник пополняется, благодаря таким путешествиям стала экспертом по кружевам.
Первая книга об истории кружева в Эстонии
Это результат труда тридцатилетней творческой жизни и огромного желания сохранить историю народного творчества, автор Ольга Кублицкая рассказывает, как оно зародилось, возродилось и развивается в современной жизни.
Более двухсот страниц красочного издания под названием "Нарвское кружево на коклюшках" вышло в 2020 году на русском, эстонском и английском языках. Это первая книга в стране, рассказывающая историю возникновения кружевоплетения в Европе, Эстонии, как оно развивалось в Ида-Вирумаа и как возникла школа кружева в Нарве. Читатель окунается в завораживающий мир древнего искусства, давая возможность проследить за его рождением и эволюцией.
- Так случилось, что именно с меня начался новый виток истории кружев в Эстонии, - говорит она. - Возникла необходимость воссоздать национальные костюмы в их первозданном виде, и специалисты столкнулись с тем, что традиции и навыки кружевоплетения утеряны. Тут и пригодились мои знания и опыт.
Мастер кружевоплетения совершенствовала свои умения во время "кружевных" путешествий по странам, в которых особенно популярно такое искусство, - это Португалия, Испания, Италия, Франция, Чехия... Она придумывала и плела кружева специально для книги, поставив перед собой цель сделать ее не только познавательной, но и практической, ведь увлеченных кружевоплетением людей становится все больше. В книге есть дизайнерские рисунки Ольги и схемы изделий, доказывающие, что сплести можно что угодно. Панно для оформления интерьеров, модные дизайнерские украшения, кружевные символы страны - василек, ласточка. Нарвский замок, над которым она трудилась ежедневно полтора месяца. Есть даже кружевная нарвская минога.
Последует ли продолжение? На этот вопрос Ольга отвечает, что уже готовит новое издание, когда оно увидит свет, пока неизвестно - это огромная работа, но ей точно еще есть что сказать и тем более показать.