Звон коклюшек - это лучшая музыка для кружевницы

В 2001 году открыла кружевную мастерскую в Нарвском замке, в подвале башни Длинный Герман. Через шесть лет появился Северный двор - перебазировались туда, работали вплоть до закрытия этого проекта в 2016 году.

- Нет, хотя мне очень нравилось, что туда приезжали туристы из разных стран, в том числе и кружевницы. Я всегда презентовала там нарвское кружево - мои собственные разработки, и гостям это нравилось. Целыми автобусами приезжали любители этого искусства, чтобы посмотреть и поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с моей авторской методикой. В Эстонии это единственная школа кружева.

Это был хороший опыт, но были и трудности - мастерские в Северном дворе летом должны были работать всю неделю, на зиму он закрывался, но оплачивать аренду мы все равно были должны круглый год. Условия аренды часто менялись, туристов стало меньше приезжать... В общем это стало нерентабельным.

Кружева любой наряд превращают в эксклюзивный. Фото: Sergei Stepanov

Кружево для супруги президента

Однажды в мастерскую Ольги Кублицкой заглянула Эвелин Ильвес, тогда бывшая супругой президента Эстонии Хендрика Тоомаса Ильвеса. Очарованная красотой изделий, она высказала желание получить кружевное платье к очередному президентскому приему. Но, по словам Ольги, времени оставалось слишком мало, а главное - она сама считает, что гораздо интереснее иметь на одежде отдельные кружевные элементы, в чем и попыталась убедить гостью.

Так и поступили - нарвская кружевница изготовила кружево, а потом и сама получила приглашение на президентский прием. Естественно, в ее наряде также присутствовали кружева, которые не остались незамеченными.

- Самая маленькая деталь способна преобразить вещь, обычные блузка или свитер превращаются во что-то эксклюзивное, не говоря о праздничном наряде, который может стать неповторимым.

В собственной коллекции Ольги есть исторические платья, ее иногда приглашают участвовать в разных исторических реконструкциях. Много лет она вместе с мужем Александром увлеклась бальными танцами, и, конечно же, ее бальное платье тоже украшали кружева.