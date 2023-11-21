Кампания по проверке дымовых датчиков понравилась больше всего их продавцам

Спасательный департамент проверил датчики дыма почти в 5500 домах. В четверти из них отсутствовали работающие датчики.
За одну прошлую неделю датчики дыма были проверены в 5439 домах. Датчик отсутствовал в 417 домах (7,6%), был, но не работал в 919 домах (17,6%).
"Кампанию по проверке датчиков дыма можно считать успешной, потому что люди снова вспомнили об их необходимости. Продавцы датчиков подтверждают, что продажи выросли как на дрожжах, поэтому есть основания полагать, что помимо домов, где мы проводили проверки, улучшилась пожарная безопасность и других домов", - прокомментировала итоги кампании Марет Раннала, руководитель отдела надзора за безопасностью в Спасательном департаменте.
Инспекторы выписывали штрафы в рамках быстрого производства 50 раз. "Целью этой кампании было не наложение штрафов, а добиться того, чтобы у людей дома был работающий и правильно установленный датчик дыма. Инспекторы осмотрели каждое жильё индивидуально. Если датчик полностью отсутствовал в доме, его также не было в ящике, то назначался штраф. Если датчик был, но батарейки сели, то человеку была предоставлена возможность в кратчайшие сроки приобрести батарейку для датчика, и тогда штраф не выписывался. Были также случаи, когда инспектор или спасательная команда помогали установить датчик на потолок", - рассказала Раннала.
Причины отсутствия дымового датчика были разные: люди забыли или в магазине нет датчика или не знали, что он обязателен. В некоторых квартирах проживали иностранцы, которые не слышали об обязательности датчика. Во многих квартирах были жильцы, которые не знали, почему собственник не установил датчик. "Установка датчика в съемной квартире является обязанностью владельца, но если владелец этого не сделал, я рекомендую жильцам самостоятельно себя обезопасить, чтобы обеспечить спокойный сон", - отметила Раннала.
По данным Спасательного департамента, в текущем году в пожарах по Эстонии погибли 33 человека, и в домах у большинства из них, к сожалению, не было датчика дыма.
Важная информация
- Чтобы быстро обнаружить пожар, важно, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Огонь очень быстро перерастает в опасный для жизни пожар, и датчик помогает обнаружить возгорание на ранней стадии. В случае пожара необходимы быстрые действия. Через пять минут пожар становится опасным для жизни, дым заполняет помещение, делая выживание невозможным. Датчик обнаруживает дым даже в небольшой концентрации и подает сигнал тревоги громким звуком, а также дает возможность эвакуироваться. Только работающий и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.
- В каждом доме должен быть хотя бы один работающий дымовой датчик. Рекомендуется устанавливать датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате.
- При установке дымового датчика необходимо следовать инструкциям и использовать только монтажные средства, находящиеся в комплекте с ним.
- Проверяйте работу датчика дыма раз в месяц. Чтобы проверить его состояние, нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости замените батарею датчика и сразу установите его обратно на потолок.
- Срок службы датчиков дыма составляет 3-10 лет в зависимости от производителя и цены, а затем его работоспособность снижается или пропадает. Каждый, кто много лет назад установил датчик дыма, должен проверить, нужна ли его замена.
- При покупке и замене датчика необходимо убедиться, что устройство имеет маркировку CE, отметку о соответствии датчика дыма стандарту EN14604:2005 и что срок его годности не истек. Если есть сомнения в рабочем состоянии устройства, обратитесь к продавцу.