Кампания по проверке дымовых датчиков понравилась больше всего их продавцам

За одну прошлую неделю датчики дыма были проверены в 5439 домах. Датчик отсутствовал в 417 домах (7,6%), был, но не работал в 919 домах (17,6%).

"Кампанию по проверке датчиков дыма можно считать успешной, потому что люди снова вспомнили об их необходимости. Продавцы датчиков подтверждают, что продажи выросли как на дрожжах, поэтому есть основания полагать, что помимо домов, где мы проводили проверки, улучшилась пожарная безопасность и других домов", - прокомментировала итоги кампании Марет Раннала, руководитель отдела надзора за безопасностью в Спасательном департаменте.

Инспекторы выписывали штрафы в рамках быстрого производства 50 раз. "Целью этой кампании было не наложение штрафов, а добиться того, чтобы у людей дома был работающий и правильно установленный датчик дыма. Инспекторы осмотрели каждое жильё индивидуально. Если датчик полностью отсутствовал в доме, его также не было в ящике, то назначался штраф. Если датчик был, но батарейки сели, то человеку была предоставлена ​​возможность в кратчайшие сроки приобрести батарейку для датчика, и тогда штраф не выписывался. Были также случаи, когда инспектор или спасательная команда помогали установить датчик на потолок", - рассказала Раннала.