Продолжается миграционное давление на Эстонию с российского берега

Как подсчитала эстонская погранохрана, в течение понедельника, 20 ноября, на Нарвском погранпункте в Эстонию не пустили двоих белорусов, 15 молдаван, пять россиян, троих израильтян, двух украинцев, одного перуанца, одного алжирца, одного израильтянина, десять сирийцев и одного гражданина Арабской Республики Египет.

Подобное происходило и на минувших выходных, о чем "Северное побережье" тоже писало.

Наиболее распространенными причинами остановки людей на входе в Эстонию со стороны российского Ивангорода были такие, что у людей не было необходимых документов, они давали неясные показания о цели прибытия или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.