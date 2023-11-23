В горсобрании Кохтла-Ярве заявили о недоверии горуправе во главе с Линдер

Под заявлением о недоверии подписались 10 депутатов городского собрания из всего 25-ти. Представил его председатель Центристской фракции Сергей Лопин.

Кроме Лопина подписались: члены фракции Центристской партии Валерий Корб, Арне Берендсен, Рийна Иванова, Тийт Лиллеметс, Евгений Салтыков, Мария Меркулова, а также члены фракции Социал-демократической партии Эдуард Одинец, Елена Муттонен и Владимир Чужас.

Заявившие о недоверии депутаты обвиняют городскую управу и мэра в неспособности сбалансированно управлять городом.

Заявление о недоверии рассмотрят и поставят на голосование на следующем заседании горсобрания. Для выражения вотума недоверия понадобится поддержка по меньшей мере 13-ти депутатов.