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В горсобрании Кохтла-Ярве заявили о недоверии горуправе во главе с Линдер

Эрик Гамзеев
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Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер и председатель горсобрания Эдуард Одинец.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер и председатель горсобрания Эдуард Одинец. Фото: Matti Kämärä

Вотум недоверия городской управе Кохтла-Ярве под руководством мэра Вирве Линдер был инициирован на заседании горсобрания 23 ноября.

Под заявлением о недоверии подписались 10 депутатов городского собрания из всего 25-ти. Представил его председатель Центристской фракции Сергей Лопин.

Кроме Лопина подписались: члены фракции Центристской партии Валерий Корб, Арне Берендсен, Рийна Иванова, Тийт Лиллеметс, Евгений Салтыков, Мария Меркулова, а также члены фракции Социал-демократической партии Эдуард Одинец, Елена Муттонен и Владимир Чужас.

Заявившие о недоверии депутаты обвиняют городскую управу и мэра в неспособности сбалансированно управлять городом.

Заявление о недоверии рассмотрят и поставят на голосование на следующем заседании горсобрания. Для выражения вотума недоверия понадобится поддержка по меньшей мере 13-ти депутатов.

Вирве Линдер была избрана мэром Кохтла-Ярве без малого год назад - 28 ноября 2022 года.

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Кохтла-Ярве
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