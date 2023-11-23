Центристы и соцдемы в Кохтла-Ярве договорились сменить горуправу и мэра

Члены фракций Социал-демократической партии и Центристской партии Эстонии в городском собрании Кохтла-Ярве внесли в производство заявление о выражении недоверия мэрии. Заявление подписали 10 депутатов, но, по словам лидеров названных фракций, его поддерживают 13 членов горсобрания из всего 25-ти.

Социал-демократы и Центристская партия подписали соглашение о сотрудничестве еще в феврале 2023 года, но тогда целью не было отзыва городской управы, назначенной в начале года. Председатель фракции социал-демократов и городского собрания Эдуард Одинец тогда выразил тогда надежду, что понимание мэрией вопросов развития города будет соответствовать целям, согласованным большинством горсобрания.

Сейчас же в заявлении о недоверии говорится, что у членов мэрии зачастую высокомерное отношение к членам горсобрания, их просьбам и выполнению возложенных на них задач, что не позволяет сотрудничать.

- Более полугода мы упорно работали над установлением доверительных и рабочих отношений с мэрией. К сожалению, наши усилия не принесли плодов, и большинство горсобрания больше не доверяет мэрии, - заявил председатель фракции Центристской партии Сергей Лопин.

По словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, за последние девять месяцев горуправа представляла в горсобрание проекты решений и постановлений зачастую с фактическими ошибками и, по сути, непродуманные. Часто проекты были неверны и с точки зрения технических стандартов и формулировок. "Более того, городская администрация настолько опаздывала с рядом важных законопроектов, что это ставит под угрозу доходную базу города. Например, срок действия ставок земельного налога установили позже, чем того требует закон. Мы также отметили эти обстоятельства в заявлении о недоверии", - сказал Одинец.

Обе фракции требуют в срочном порядке созвать внеочередное заседание городского собрания для формирования новой городской управы.

- Я считаю, что в лице нового мэра и его заместителей мы сможем внести свежую кровь в городскую администрацию и улучшить как политическую культуру, так и качество работы мэрии, - высказался Одинец.