В Нарве и Нарва-Йыэсуу с января подорожает водоснабжение

Цены на поставку в дома и на производства воды и прием стоков повысятся с нового года для потребителей в городе Нарва и в городской части Нарва-Йыэсуу.
Акционерное общество "Narva Vesi" с января отойдет от многолетней практики разделять цены для частных и юридических лиц. Новые тарифы на поставку воды, а также отвод и чистку стоков составят для потребителей в приграничном регионе 2,62 евро за кубометр. Конечная цена приведена с учетом тоже повышающегося с нового года до 22-х процентов налога с оборота.
Сейчас тарифы "Narva Vesi" на воду и стоки составляют 2,04 евро за кубометр для частных лиц, включая квартирные товарищества, и 2,28 - для юридических лиц.
Таким образом, для частных лиц, включая квартирные товарищества, рост тарифов на воду и прием стоков составит чуть более 28 процентов, для юридических лиц - около 15 процентов. Повторим, небольшую лепту в этот рост внесет и повышение налога с оборота на два процентных пункта.
"Narva Vesi" обслуживает клиентов в Нарве и городской части Нарва-Йыэсуу. Самоуправление Нарва-Йыэсуу является вторым акционером водного предприятия.
Согласно последней имеющейся сводке, "Narva Vesi" обслуживает 228 юридических лиц, 421 квартирное товарищество и 680 домовладений в Нарве, а также 91 юридическое лицо, 58 квартирных товариществ и 560 домовладений в Нарва-Йыэсуу.
АО "Narva Vesi" в июне текущего года обратилось в Департамент конкуренции за разрешением на повышение тарифов, о чем "Северное побережье" тогда подробно писало. Предполагалось их повышение на 32 процента. Департамент конкуренции 21 ноября одобрил для "Narva Vesi" тарифы чуть меньшие, нежели водное предприятие запросило изначально.
Как ранее объяснял член правления АО "Narva Vesi" Дмитрий Липатов, рост тарифов вызван подорожанием электроэнергии, газа, химикатов и автомобильного топлива. Самое сильное влияние оказывает цена на электричество, которая за последнее время все же обратно уменьшилась, зато химикаты как начали дорожать в прошлом году, так и продолжают почти безостановочно.