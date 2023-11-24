В Нарве и Нарва-Йыэсуу с января подорожает водоснабжение

Акционерное общество "Narva Vesi" с января отойдет от многолетней практики разделять цены для частных и юридических лиц. Новые тарифы на поставку воды, а также отвод и чистку стоков составят для потребителей в приграничном регионе 2,62 евро за кубометр. Конечная цена приведена с учетом тоже повышающегося с нового года до 22-х процентов налога с оборота.

Сейчас тарифы "Narva Vesi" на воду и стоки составляют 2,04 евро за кубометр для частных лиц, включая квартирные товарищества, и 2,28 - для юридических лиц.

Таким образом, для частных лиц, включая квартирные товарищества, рост тарифов на воду и прием стоков составит чуть более 28 процентов, для юридических лиц - около 15 процентов. Повторим, небольшую лепту в этот рост внесет и повышение налога с оборота на два процентных пункта.

"Narva Vesi" обслуживает клиентов в Нарве и городской части Нарва-Йыэсуу. Самоуправление Нарва-Йыэсуу является вторым акционером водного предприятия.

Согласно последней имеющейся сводке, "Narva Vesi" обслуживает 228 юридических лиц, 421 квартирное товарищество и 680 домовладений в Нарве, а также 91 юридическое лицо, 58 квартирных товариществ и 560 домовладений в Нарва-Йыэсуу.

АО "Narva Vesi" в июне текущего года обратилось в Департамент конкуренции за разрешением на повышение тарифов, о чем "Северное побережье" тогда подробно писало. Предполагалось их повышение на 32 процента. Департамент конкуренции 21 ноября одобрил для "Narva Vesi" тарифы чуть меньшие, нежели водное предприятие запросило изначально.