Яанус Пурга: Приходите и спрашивайте, деньги есть

На многочисленных конференциях и форумах, состоявшихся на прошлой неделе в Ида-Вирумаа, слышны были разной эмоциональности мнения и оценки относительно фонда справедливого перехода (ÕÜF) и его мер. Особенно положительной тональностью была отмечена конференция по вопросам инвестиций, проведенная для предпринимателей в Нарва-Йыэсуу.
А накануне, в среду, в Йыхви прозвучали амбициозные планы деятелей образования и науки, связанные с научными работами в Ида-Вирумаа и направленные на создание учебных программ будущего. Есть-таки основания для амбиций: объем мер Министерства образования и науки составляет 50 миллионов евро, добавим сюда вклад Министерства экономики и коммуникаций в проведение научно-исследовательских работ.
Очень хорошо, что именно в наших колледжах будут обучать специальностям, востребованным в будущем. Например, технология зеленой энергетики, устойчивая промышленность, предпринимательство, дигитальные решения и т.д. Чрезвычайно небходимы профессиональное обучение и повышение квалификации, новые учебные программы в сфере профессионального образования (техник по обслуживанию систем солнечной энергетики, мехатроник, оператор различных станков с ЧПУ), которые уже сейчас остро востребованы на рынке труда.
Новая отрасль промышленности придет в уезд, а точнее, в Люганузескую волость - парк оборонной промышленности. Поэтому разумно добавить сюда и обучение по данным специальностям.
На конференции в Нарва-Йыэсуу в четверг много положительных слов было высказано предпринимателями и их консультантами в адрес сотрудников Фонда предпринимательства и инноваций (EISA). Для меня лично стало немного неожиданным, что делопроизводство, связанное с подачей ходатайств, не посчитали слишком сложным и бюрократическим, а получившие пособия предприниматели призывают и других смело обращаться с ходатайствами.
Относительно пособий для предпринимательства есть еще хорошие новости: в минувший вторник на раунд согласований были отправлены очень значительные послабления, их главная цель - расшрить круг получателей и размеры пособий. Эти предложения оперативно сформировались на широкой и основательной базе мнений и получились довольно хорошими. Поскольку все связанные стороны обладают желанием придать этому ускорение, то начало послаблений можно ожидать в течение января.
"...получившие пособия предприниматели призывают и других смело обращаться с ходатайствами".Яанус Пурга, специальный представитель правительства в Ида-Вирумаа
Важнейшие расширения и послабления относительно трех мер, связанных с предпринимательством (на общую сумму 193 миллина евро), таковы:
- поддержка теперь доступна и для мероприятий по подготовке инвестиций, таких как консультации, технико-экономические обоснования, сравнение технологий, подготовка заявки. Это важные расходы, которые ранее приходилось нести заявителю независимо от того, была ли подана заявка вообще и была ли получена поддержка;
- существенно расширился круг ходатайствующих: если раньше узким был список отраслей экономической деятельности по классификации EMTAK (Классификатор видов экономической деятельности в Эстонии), для которых можно было подать ходатайство, то теперь узким стал круг ходатайств, на которое пособие не получишь (например, финансовая деятельность, организация азартных игр, развитие сферы недвижимости, создание атомной станции). А вот на развитие гостиничного хоязйства, питания, туризма можно просить смело;
- можно получить больше денег за одно созданное рабочее место: если раньше размер пособия за создание рабочего места с хорошей зарплатой был 200000 евро, то теперь - 300000. Иными словами, если раньше за 20 созданных рабочих мест можно было получить 4 миллиона евро, то теперь - уже 6. Разница существенная;
- можно получить пособие и на создание парка солнечной энерегии и ветряков для собственного потребления, на приобретение незастроенной недвижимости;
- размер пособий на помощь малой значимости (сейчас - до 200000 евро) теперь достигнет аж 80%!
- малые и средние предприятия могут ходатайствовать о получении пособий одновременно для нескольких проектов.
В разделе пособий для крупных инвестиций (из 153 миллионов) сейчас выдано около 30 миллионов. Великая верятность поступления проектов еще на 30 миллионов. В разделе малых и среднего размера инвестиций (из 15 миллионов евро) выделено только полмиллиона. Но мера открылась недавно, и теперь полезно настраиваться на будущие изменения. Здесь нужен совет косультантов. Было принято решение о мерах по наукоемкой деятельности и пилотной инфраструктуре для 2,7 миллионов из 25 миллионов, и в разработке находятся планы примерно для 10 миллионов.
Прозвучало и немного критики, но только от одного предприятия. Можно брюзжать, почему так, а не эдак, но у каждой денежной суммы свои условия, так было всегда. Применительно к фонду справедливого перехода самые важные условия - это создание новых рабочих мест, экономическое разнообразие и неископаемое сырье. То есть просить деньги следует на те проекты, которые помещаются под этот зонтик. Если же нет, то надо искать другие методы финансирования, а их вне ÕÜF достаточно. Повышение производительности, автоматизация, циркулярная экономика и т.д. очень нужны, и средства на них можно найти в мерах эффективности ресурсов и дигитализации Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).
В то же время следует понимать, что в ходе дигитализации и автоматизации количество рабочих мест имеет тенденцию к сокращению, поэтому все эти виды деятельности не всегда подходят для ÕÜF.
Проект "VKG" по перерабтке пластмассы, по моим личным техническим знаниям и оценке, всячески хорош, поэтому жаль, что он частично (из-за пиролизного газа) не подходит под принципы этой меры Европейского союза. Это не значит, что ÕÜF плох или проект не тот. Существенная часть проекта все же подходит. И если у предприятия, как и у фонда, есть желание воспользоваться этими возможностями, то после вступления в силу послаблений объем возможной поддержки составит приличную часть этих инвестиций, причем отнюдь не маленькую сумму.
Так что приходите и спрашивайте, деньги есть. Вас ждут хорошие люди из Ида-Вируского центра предпринимательства и EISA.