Яанус Пурга: Приходите и спрашивайте, деньги есть

В разделе пособий для крупных инвестиций (из 153 миллионов) сейчас выдано около 30 миллионов. Великая верятность поступления проектов еще на 30 миллионов. В разделе малых и среднего размера инвестиций (из 15 миллионов евро) выделено только полмиллиона. Но мера открылась недавно, и теперь полезно настраиваться на будущие изменения. Здесь нужен совет косультантов. Было принято решение о мерах по наукоемкой деятельности и пилотной инфраструктуре для 2,7 миллионов из 25 миллионов, и в разработке находятся планы примерно для 10 миллионов.

Прозвучало и немного критики, но только от одного предприятия. Можно брюзжать, почему так, а не эдак, но у каждой денежной суммы свои условия, так было всегда. Применительно к фонду справедливого перехода самые важные условия - это создание новых рабочих мест, экономическое разнообразие и неископаемое сырье. То есть просить деньги следует на те проекты, которые помещаются под этот зонтик. Если же нет, то надо искать другие методы финансирования, а их вне ÕÜF достаточно. Повышение производительности, автоматизация, циркулярная экономика и т.д. очень нужны, и средства на них можно найти в мерах эффективности ресурсов и дигитализации Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).

В то же время следует понимать, что в ходе дигитализации и автоматизации количество рабочих мест имеет тенденцию к сокращению, поэтому все эти виды деятельности не всегда подходят для ÕÜF.

Проект "VKG" по перерабтке пластмассы, по моим личным техническим знаниям и оценке, всячески хорош, поэтому жаль, что он частично (из-за пиролизного газа) не подходит под принципы этой меры Европейского союза. Это не значит, что ÕÜF плох или проект не тот. Существенная часть проекта все же подходит. И если у предприятия, как и у фонда, есть желание воспользоваться этими возможностями, то после вступления в силу послаблений объем возможной поддержки составит приличную часть этих инвестиций, причем отнюдь не маленькую сумму.