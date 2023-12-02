Закончено расследование трагического случая, когда ранней весной нынешнего года в Варья утонул ребенок: по мнению прокуратуры, владелец водоема сделал все правильно, подозрение получил отец мальчика, однако до суда дело не дошло.
Случай с утонувшим ребенком ⟩ Государство установило, что пруд не виноват, от обвинения в отношении отца отказались
Общественность была потрясена произошедшим 31 марта этого года в деревне Варья Люганузеской волости несчастьем, когда в пожарном водоеме утонул проживавший поблизости полуторагодовалый мальчик, который играл во дворе с детьми постарше и упал в пруд.
Под следствие попал отец
Отец малыша достал его из воды, после чего скорая помощь увезла ребенка в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.
Полиция начала уголовное производство на основании статьи, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Подозреваемым стал отец ребенка, в случае которого речь зашла о невыполнении обязанности заботиться о ребенке.
На настоящий момент уголовное дело закончено оппортунитетом, а это значит, что прокуратура не отправит дело в суд, поскольку вина подозреваемого невелика и общественный интерес отсутствует. Обычно при окончании производства оппортунитетом на подозреваемого возлагаются также обязательства, например, оплатить государству расходы на уголовное производство, пройти в обязательном порядке какую-либо социальную программу или посетить психолога.
В случае произошедших с детьми несчастий подозреваемым нередко становится родитель, отвечающий за ребенка. Как и в этой истории.
В обществе больше говорили об опасности варьяского пруда, ликвидации или укрытия которого требовали после несчастья как родители погибшего ребенка и жители деревни, так и волостное управление, однако в ходе следствия было установлено, что юридически все требования относительно данного пруда выполнены.
Вируский окружной прокурор Марис Робертс, которая вела уголовное производство, сказала, что для этого места забора воды парой месяцев раньше было выдано разрешение на использование. «Правовые акты, регулирующие требования к месту забора воды, не устанавливают, какое вокруг него должно быть ограждение, а строительный кодекс говорит обобщенно, что владелец должен обеспечить порядок и безопасность использования строения, что является очень широким понятием», - отметила прокурор.
Она добавила, что юридическое лицо, кому принадлежит этот пруд, сделало все, чего требовали от него как волостное управление, так и Спасательный департамент: «То есть, мы не можем предъявить ему какие-то претензии на основании наказательного права».
Говоря об обязанностях родителей, юристы используют термин «гарант защиты», что на простом языке означает человека, защищающего и оберегающего ребенка. Это значит, что родитель должен оберегать ребенка от опасностей.
«Если есть дети, то меньшее, что может сделать родитель, если ребенок выходит на улицу, так это построить забор вокруг двора. Если его нет, то надо обеспечить присмотр за ребенком. К сожалению, сами дети не умеют оценивать опасность. Чем старше и развитее становится ребенок, тем больше уменьшается обязанность родителя по присмотру за ним», - пояснила Робертс, специализирующаяся в Вируской окружной прокуратуре на происходящих с детьми несчастьях и на расследовании тяжких преступлений против детей.
Ребенок выпал из окна, родитель не был виноват
Вируский окружной прокурор Марис Робертс признает, что родитель может быть сколь угодно заботливым, однако несчастье с ребенком все равно может случиться. Прокурор приводит в пример произошедшее в Нарве несчастье, когда ребенок младше двух лет выпал из окна первого этажа жилого дома. К счастью, ребенок остался жив и не получил тяжелых травм, но уголовное производство, несмотря на это, было начато. Закончили производство все же по причине отсутствия состава преступления.
А именно: в тот день мать со своими тремя маленькими детьми собиралась пойти в магазин. Когда дети поели после дневного сна, она отвела их в ванную умыть перед выходом на улицу, а перед этим открыла в другой комнате окно, чтобы помещение проветривалось, ведь так она делала всегда, уходя с детьми из дома. Умыв двухлетнего ребенка, она занялась остальными двумя, а первый забежал в комнату, забрался на окно и выпал из него.
«Мы увидели, что мать не могла ничего сделать, чтобы предотвратить это несчастье. Она не сидела в телефоне, а занималась в это время другими детьми, все произошло очень быстро. В результате мы обнаружили, что вины матери не было. Мы не могли указать, что мать должна была сделать для предотвращения несчастья, в отличие от тех несчастных случаев, когда ребенок находился без присмотра на улице или дома не было датчика угарного газа», - констатирует прокурор.
Связанное с газовым оборудованием несчастье унесло жизнь ребенка
Несколько лет назад в Ида-Вирумаа произошел целый ряд связанных с газовым оборудованием несчастных случаев. Например, 14 февраля 2021 года в одной из нарвских квартир обнаружили тело 12-летней девочки. Экспертиза установила, что ребенок умер от полученного в ванной комнате отравления угарным газом. В квартире не было датчика угарного газа, в двери ванной комнаты не было отверстий для циркуляции воздуха и не проводилось регулярное техническое обслуживание газового оборудования.
Во время несчастного случая в этой же квартире находились еще трое несовершеннолетних и их родитель. В отношении последнего начали уголовное производство в связи с причинением смерти по неосторожности. Однако и это производство закончилось оппортунитетом.
«Если есть малейшая возможность, то мы не идем в таких случаях в суд требовать осуждения и наказания родителя. Ведь он уже получил самое тяжелое наказание, которое вообще может получить родитель. Поэтому если наказание не является необходимым, то мы стараемся заканчивать такие производства человечно», - сказала Робертс.
Но не могут же родители сажать детей на цепь или в клетку, чтобы обеспечить их безопасность? «Не могут, однако родитель должен оценивать риски, исходящие от ребенка и от внешних факторов. Например, если в доме есть лестницы, то разумно установить лестничные ограждения, чтобы исключить падение ребенка. Если же лестничных ограждений нет, то разумно не разрешать ребенку одному подниматься на второй этаж, а также обеспечить присмотр. Если известно, что газовое оборудование находится в ванной комнате, то в двери надо проделать отверстия для циркуляции воздуха, чтобы обеспечить приток кислорода в ванную комнату, - перечисляет прокурор. - Родитель обязан оценивать окружающие ребенка риски и сокращать их».
В Вока упавший с обрыва ребенок погиб в присутствии матери
Вечером 5 января 2018 года Спасательный департамент получил сообщение, что в поселке Вока Тойлаской волости семилетняя девочка упала с обрыва. Прибывшие на место спасатели пытались оживить ребенка, но безуспешно. Ребенок перед несчастным случаем гулял там вместе с двумя взрослыми - с матерью и другом матери.
Полиция начала уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Уголовное производство было прекращено, поскольку установили, что мать не была виновата. Перед несчастным случаем ребенок спросил у матери, можно ли пойти к находившемуся поодаль другу. Мать разрешила, и ребенок пошел. Но, к несчастью, сорвался с обрыва.