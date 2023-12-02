Случай с утонувшим ребенком ⟩ Государство установило, что пруд не виноват, от обвинения в отношении отца отказались

Она добавила, что юридическое лицо, кому принадлежит этот пруд, сделало все, чего требовали от него как волостное управление, так и Спасательный департамент: «То есть, мы не можем предъявить ему какие-то претензии на основании наказательного права».

«Если есть дети, то меньшее, что может сделать родитель, если ребенок выходит на улицу, так это построить забор вокруг двора. Если его нет, то надо обеспечить присмотр за ребенком. К сожалению, сами дети не умеют оценивать опасность. Чем старше и развитее становится ребенок, тем больше уменьшается обязанность родителя по присмотру за ним», - пояснила Робертс, специализирующаяся в Вируской окружной прокуратуре на происходящих с детьми несчастьях и на расследовании тяжких преступлений против детей.

Ребенок выпал из окна, родитель не был виноват

Вируский окружной прокурор Марис Робертс признает, что родитель может быть сколь угодно заботливым, однако несчастье с ребенком все равно может случиться. Прокурор приводит в пример произошедшее в Нарве несчастье, когда ребенок младше двух лет выпал из окна первого этажа жилого дома. К счастью, ребенок остался жив и не получил тяжелых травм, но уголовное производство, несмотря на это, было начато. Закончили производство все же по причине отсутствия состава преступления.

А именно: в тот день мать со своими тремя маленькими детьми собиралась пойти в магазин. Когда дети поели после дневного сна, она отвела их в ванную умыть перед выходом на улицу, а перед этим открыла в другой комнате окно, чтобы помещение проветривалось, ведь так она делала всегда, уходя с детьми из дома. Умыв двухлетнего ребенка, она занялась остальными двумя, а первый забежал в комнату, забрался на окно и выпал из него.

«Мы увидели, что мать не могла ничего сделать, чтобы предотвратить это несчастье. Она не сидела в телефоне, а занималась в это время другими детьми, все произошло очень быстро. В результате мы обнаружили, что вины матери не было. Мы не могли указать, что мать должна была сделать для предотвращения несчастья, в отличие от тех несчастных случаев, когда ребенок находился без присмотра на улице или дома не было датчика угарного газа», - констатирует прокурор.