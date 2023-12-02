Министерство планирует закрыть гимназическое образование в Кивиыли

Министерство образования и науки может уже со следующего учебного года приступить к закрытию гимназической ступени в Кивиылиской 1-й средней школе, для этого уже проведены встречи как с родителями, так и с персоналом.
С нынешнего учебного года Люганузеская волость передала государству три школы: Кивиылискую 1-ю среднюю школу, Кивиылискую русскую школу и Люганузескую школу. Сразу после этого государство как владелец школ приступило к реорганизациям, одной из целей которых является закрытие гимназической ступени в Кивиылиской 1-й средней школе.