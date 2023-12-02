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Министерство планирует закрыть гимназическое образование в Кивиыли

Эрик Калда
, журналист
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Кивиылискую 1-ю среднюю школу закончила также нынешний министр образования и науки Кристина Каллас, под руководством которой гимназическое образование здесь, очевидно, исчезнет с будущего года.
Кивиылискую 1-ю среднюю школу закончила также нынешний министр образования и науки Кристина Каллас, под руководством которой гимназическое образование здесь, очевидно, исчезнет с будущего года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования и науки может уже со следующего учебного года приступить к закрытию гимназической ступени в Кивиылиской 1-й средней школе, для этого уже проведены встречи как с родителями, так и с персоналом.

С нынешнего учебного года Люганузеская волость передала государству три школы: Кивиылискую 1-ю среднюю школу, Кивиылискую русскую школу и Люганузескую школу. Сразу после этого государство как владелец школ приступило к реорганизациям, одной из целей которых является закрытие гимназической ступени в Кивиылиской 1-й средней школе.

Аргументом опять стало малое количество учеников

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