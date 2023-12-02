Нынешняя ель на Ратушной площади Нарвы оказалась не первой в местной истории

Рождественская елка, установленная в ноябре у Нарвской ратуши, оказалась все же не первой на этой площади в самом сердце Старой Нарвы. Если еще на прошлой неделе говорили, что лесную красавцу поставили здесь впервые, то теперь представлено печатное свидетельство о действительно первой елке для горожан в 1937 году.
Таллиннский краевед, журналист и писатель Йосеф Кац нашел в номере газеты "Põhja Kodu" от 29 декабря 1937 года заметку в четыре абзаца о том, что к Рождеству в Нарву съехались 3000 гостей из Таллинна, Тарту и других мест Эстонии, превратив этот небольшой город в весьма оживленный. Новость же заключалась в том, что городская управа Нарвы поставила на ступеньках ратуши рождественскую елку с яркими электрическими огнями.
Раз ее поставили на ступеньках, значит, очень большой та елка не была. Найти фотоснимок пока не удалось.
"Эта красивая рождественская елка, которую установили впервые, привлекла на Ратушную площадь множество людей. Рождественскую елку зажгли в сочельник приблизительно в 9 часов, при этом выступили с речами мэр Я. Лутс и начальник бригады пожарных М. Саари. По радио звучала рождественская музыка. Та же елка зажигалась в первый, второй и третий дни Рождества по вечерам и будет зажжена снова вечером накануне Нового года, когда будет принятие новой Конституции", - передавала нарвская "Põhja Kodu" 86 лет назад.
Также 29 декабря того же года русскоязычная газета "Вести дня" тоже написала немного про Рождество в Нарве и что "на лестнице городской ратуши была поставлена большая елка, горевшая по вечерам разноцветными электрическими огнями".
"В сочельник к моменту зажигания елки на Ратушной площади собралось очень много народа", - сообщали своим читателям в 1937 году "Вести дня". Газета еще рассказала, что во всех церквях Нарвы было много молящихся и что, по подсчетам некоторых "статистиков", на нарвском рынке было продано около 8000 елок и уплачено за них было в сумме порядка 4000 крон.
Вычитавший эти свидетельства в архиве эстонских газет Йосеф Кац совсем не уверен, что и в последующие годы в Нарве на Ратушной площади ставили народные, так сказать, елки. Краевед напомнил, что, например, когда в Таллинне в 1928 году елку поставили на Ратушной площади в самый первый раз, ее так едко раскритиковали горожане и печать, что до 1935 года местные власти не решались повторить этот опыт. "Говорили, что это ненужное расточительство денег и что это такая самореклама богачей, и что не нужно нам этого", - пересказал Кац суждения вековой давности.
Траты были велики отнюдь не только на доставку ели в город и ее установку. "Главные расходы были, видимо, на электроэнергию для лампочек", - предположил Йосеф Кац, основательно изучивший эту тему.
Вообще традиция установки общественных елей на площадях зародилась, как рассказал Кац, только в начале 20-го века в США, а до того хвойные украшения были лишь в домах и общественных помещениях. В Старый Свет обычай устанавливать иллюминированную елку на городской площади проник только после Первой мировой войны.