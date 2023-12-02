Нынешняя ель на Ратушной площади Нарвы оказалась не первой в местной истории

Таллиннский краевед, журналист и писатель Йосеф Кац нашел в номере газеты "Põhja Kodu" от 29 декабря 1937 года заметку в четыре абзаца о том, что к Рождеству в Нарву съехались 3000 гостей из Таллинна, Тарту и других мест Эстонии, превратив этот небольшой город в весьма оживленный. Новость же заключалась в том, что городская управа Нарвы поставила на ступеньках ратуши рождественскую елку с яркими электрическими огнями.

Раз ее поставили на ступеньках, значит, очень большой та елка не была. Найти фотоснимок пока не удалось.

"Эта красивая рождественская елка, которую установили впервые, привлекла на Ратушную площадь множество людей. Рождественскую елку зажгли в сочельник приблизительно в 9 часов, при этом выступили с речами мэр Я. Лутс и начальник бригады пожарных М. Саари. По радио звучала рождественская музыка. Та же елка зажигалась в первый, второй и третий дни Рождества по вечерам и будет зажжена снова вечером накануне Нового года, когда будет принятие новой Конституции", - передавала нарвская "Põhja Kodu" 86 лет назад.

Статья о Рождестве в Нарве в номере местной газеты "Põhja Kodu" от 29 декабря 1937 года. Фото: arhiiv

Также 29 декабря того же года русскоязычная газета "Вести дня" тоже написала немного про Рождество в Нарве и что "на лестнице городской ратуши была поставлена большая елка, горевшая по вечерам разноцветными электрическими огнями".