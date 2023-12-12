МЕСТНЫЕ В ОЖИДАНИИ ⟩ "Hungerburg2024" возродит былую атмосферу курортного города в доме отдыха "Mereranna

- Для меня этот театральный проект - возрождение старых традиций. В былые времена Гунгербург был местом, куда люди приезжали отдохнуть и развлечься, и местные жители от этого только выигрывали. Я рассматриваю это как возвращение к истокам. Безусловно, каждое происходящее событие и каждое предстоящее освещение - это очень большой плюс.

Карина Кюппас добавила, что приезд "Tartu Uus Teater" дает хорошую возможность поговорить о давних традициях курортной жизни в Нарва-Йыэсуу. По ее мнению, подчеркнуть это в маркетинге города очень важно. "Мы уже много лет ждем, когда о Нарва-Йыэсуу заговорят как об историческом месте, чтобы дистанцироваться от советской эпохи. Возможно, у инвесторов появятся идеи и родится какой-нибудь новый крутой проект".

Всю программу "Hungerburg2024" можно найти на сайте театра. Фото: Tartu Uus Teater

Что такое мультипостановка?

Руководитель "Tartu Uus Teater" по связям с общественностью и маркетингу Кристель Онно:

- Все пять дней программа абсолютно одинакова. Но поскольку здесь так много всего происходит, потребуется несколько дней, чтобы повсюду успеть. Единственное, что меняется каждый день, - это программа после спа: например, в один вечер вы можете пойти на дискотеку, а в другой - на вечер кино на пляже.

Крупными событиями "Hungerburg2024" в том смысле, что их увидит наибольшее количество людей, станут постановка Ренате Кеэрд "Kahheldraal" (в старом бассейне "Mereranna"), постановка Йоэля Вяли "Backtothebeach" (на пляже), постановка Андреаса Ааделя "Club Paradise" (в бывшем диско-клубе "Mereranna") и постановка Ивара Пыллу "Mälestus-märgid" (на реке Нарва).

Для одного зрителя Ивар и Кристийна Пыллу создали концепцию часовых встреч "1:1" (пройдут в бывших номерах "Mereranna"), где в одной комнате зритель театра встречается с исполнителем, который также является автором своей комнаты.

Кинопрограмма включает документальные фильмы Марии Рейнуп и Янека Мурда о Нарва-Йыэсуу и музыкальную композицию Мадиса Лигема из Эстонского кинематографического архива. В музыкальной программе тон задаст оркестр Гунгербурга театрализованным концертом "Ouu" в сгоревшем танцевальном зале, а также Лийс Ринг камерным концертом в украшенной цветами столовой.

На локациях "Hungerburg2024" - в столовой, в лесу и в номерах - будут проходить различные инсталляции и выставки. Авторы - Лаури Лест, Лийс Ринг, Кёэп, Ивар и Кристийна Пыллу.

Когда мероприятия в санатории и на пляже себя исчерпают, в любой момент можно отправиться на прогулку по городу. Проходящие там QR-туры помогают увидеть Нарва-Йыэсуу таким, какой он есть и был, или таким, каким он никогда не был раньше и никогда не будет в будущем.

"Hungerburg2024" завершится концертом "Lexsoul Dancemachine".