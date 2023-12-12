"Tartu Uus Teater" ознакомил жителей Нарва-Йыэсуу с тем, чего стоит ожидать от мультипостановки "Hungerburg2024" 14-18 августа и сколько людей она может привлечь в курортный город.
МЕСТНЫЕ В ОЖИДАНИИ ⟩ "Hungerburg2024" возродит былую атмосферу курортного города в доме отдыха "Mereranna
Летняя постановка "Tartu Uus Teater" "Кремлевские соловьи" за два лета подряд - в 2018 и 2019 годах - собрала на Кренгольме более сорока тысяч человек. Организаторы ожидают, что в 2024 году ежедневно в Нарва-Йыэсуу будут приезжать около 2500 любителей театра, а театральный праздник продлится пять дней.
- Если же задуматься о популярности "Кремлевских соловьев" с той точки зрения, каким образом этот спектакль оживил внутренний туризм, то, конечно, хотелось бы снова повторить все это: привлечь театральную публику в здешний регион и показать, какие забытые места, поразительные люди и богатая жизнь здесь имеются. Те, кто приедут с нами, могут продолжить приезжать и позднее, без нас, - сказала руководитель "Tartu Uus Teater" по связям с общественностью и маркетингу Кристель Онно.
Старый дом отдыха - настоящая находка
Местом проведения фестиваля театр выбрал дом отдыха "Mereranna", который в последние годы был закрыт. Однако это один из крупнейших комплексов отдыха, построенных в Нарва-Йыэсуу в советское время. Строительство комплекса началось в 1962 году, когда секретному военному заводу "Балтиец" был выделен в Нарва-Йыэсуу участок земли под строительство дома отдыха.
- Нарва-Йыэсуу и именно хостел "Mereranna" находились в фокусе уже много лет, вообще-то мы открыли его для себя даже до "Кремлевских соловьев". Однако до сих пор не было правильной идеи, что с этим делать. Просто устроить в санатории спектакль о том, что тут происходит, - это как-то просто. И мы решили сделать много вещей поменьше, которые в совокупности дадут что-то одно большое. И темой является также отдых, но не только он, - объяснила Кристель Онно.
По словам креативного директора театра Ивара Пыллу, старый дом отдыха - настоящая находка. "Уникальное здание, даже целый квартал, где мы можем "построить" наш большой фестиваль. Все постановки созданы специально с учетом особенностей этого здания, его бывших номеров, кинозала, бассейна и внутреннего двора", - сказал он.
Мультипостановка - это своего рода творческий "санаторий" или "курорт искусств", где вместо процедур или лечения можно составить пакет из спектаклей, концертов, выставок, фильмов и туров.
Мероприятия фестиваля охватят не только всю территорию комплекса, но и выйдут за его пределы, например, на пляж и к речному трамваю "Caroline", следующему из Нарва-Йыэсуу в Нарву. Ежедневно будет проводиться около 40 мероприятий. Ожидается, что самую большую постановку увидят одновременно 300 человек, а самая маленькая рассчитана всего на одного зрителя, который остается в помещении наедине с актером.
Местные будут вовлечены
Городские власти рассчитывают на активное участие местных кафе и ресторанов, а также тех, кто предлагает свои услуги или продает что-то сделанное своими руками.
Рядом с местом проведения фестиваля будет организована ярмарка, где можно будет продавать свои поделки и местные продукты, пояснила координатор по туризму и бизнесу горуправы Нарва-Йыэсуу Анна Маркова. "Если "Hungerburg2024" привлечет в Нарва-Йыэсуу 10000-15000 человек, как надеются организаторы, это станет очень хорошей возможностью для местных жителей показать свое творчество".
Руководителю "Narva-Jõesuu Medical SPA" Карине Кюппас нравится, что "Hungerburg2024" отсылает к первому названию Нарва-Йыэсуу.
- Для меня этот театральный проект - возрождение старых традиций. В былые времена Гунгербург был местом, куда люди приезжали отдохнуть и развлечься, и местные жители от этого только выигрывали. Я рассматриваю это как возвращение к истокам. Безусловно, каждое происходящее событие и каждое предстоящее освещение - это очень большой плюс.
Карина Кюппас добавила, что приезд "Tartu Uus Teater" дает хорошую возможность поговорить о давних традициях курортной жизни в Нарва-Йыэсуу. По ее мнению, подчеркнуть это в маркетинге города очень важно. "Мы уже много лет ждем, когда о Нарва-Йыэсуу заговорят как об историческом месте, чтобы дистанцироваться от советской эпохи. Возможно, у инвесторов появятся идеи и родится какой-нибудь новый крутой проект".
Что такое мультипостановка?
Руководитель "Tartu Uus Teater" по связям с общественностью и маркетингу Кристель Онно:
- Все пять дней программа абсолютно одинакова. Но поскольку здесь так много всего происходит, потребуется несколько дней, чтобы повсюду успеть. Единственное, что меняется каждый день, - это программа после спа: например, в один вечер вы можете пойти на дискотеку, а в другой - на вечер кино на пляже.
Крупными событиями "Hungerburg2024" в том смысле, что их увидит наибольшее количество людей, станут постановка Ренате Кеэрд "Kahheldraal" (в старом бассейне "Mereranna"), постановка Йоэля Вяли "Backtothebeach" (на пляже), постановка Андреаса Ааделя "Club Paradise" (в бывшем диско-клубе "Mereranna") и постановка Ивара Пыллу "Mälestus-märgid" (на реке Нарва).
Для одного зрителя Ивар и Кристийна Пыллу создали концепцию часовых встреч "1:1" (пройдут в бывших номерах "Mereranna"), где в одной комнате зритель театра встречается с исполнителем, который также является автором своей комнаты.
Кинопрограмма включает документальные фильмы Марии Рейнуп и Янека Мурда о Нарва-Йыэсуу и музыкальную композицию Мадиса Лигема из Эстонского кинематографического архива. В музыкальной программе тон задаст оркестр Гунгербурга театрализованным концертом "Ouu" в сгоревшем танцевальном зале, а также Лийс Ринг камерным концертом в украшенной цветами столовой.
На локациях "Hungerburg2024" - в столовой, в лесу и в номерах - будут проходить различные инсталляции и выставки. Авторы - Лаури Лест, Лийс Ринг, Кёэп, Ивар и Кристийна Пыллу.
Когда мероприятия в санатории и на пляже себя исчерпают, в любой момент можно отправиться на прогулку по городу. Проходящие там QR-туры помогают увидеть Нарва-Йыэсуу таким, какой он есть и был, или таким, каким он никогда не был раньше и никогда не будет в будущем.
"Hungerburg2024" завершится концертом "Lexsoul Dancemachine".