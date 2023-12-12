Мэр Нарвы Яан Тоотс подумывает приобрести квартиру в будущем дорогом жилом доме у берега пограничной реки. Известно также о его жилплощади на испанском средиземноморском побережье.
Мэр Нарвы подумывает приобрести себе квартиру в строящемся элитном доме
В среду, 13 декабря, на нарвской улице Раудсилла празднично отметят начало строительства первого квартирного дома из пяти спроектированных в будущем жилом квартале "Joaoru Residentsid". В этом первом доме будет шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир будут выходить на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. "Дом должен быть готов в марте 2025 года", - сообщил руководитель "Vallikraavi Kinnisvara" Индрек Рентель.
Мэр Нарвы Яан Тоотс рассказал, что уже встречался с представителями этой компании. Теперь он обдумывает приобретение себе там жилья.
- Если этот дом будет построен, то я хочу там себе взять (квартиру), - признался Тоотс "Северному побережью".
Стоимость квартир в новом доме публично еще не объявлена.
Тоотс, в октябре избранный на пост мэра Нарвы, снимает себе жилье в соседнем Нарва-Йыэсуу, а его постоянное место жительства - и вовсе в Тарту.
Согласно опубликованной в апреле 2023 года и последней на данный момент декларации экономических интересов Яана Тоотса, у него в единоличной собственности имеется пара объектов квартирной собственности в Таллинне и Тарту. Еще у него три участка недвижимости с жилым назначением в разных местах Харьюмаа и одно сельхозугодье на Сааремаа. Но Эстонией его задекларированные владения не ограничиваются.
В единоличной собственности у Тоотса (по состоянию на апрель 2023 года) жилплощадь в трехстах метрах от средиземноморского побережья в испанской Малаге, городе Торремолинос. Это находящийся относительно недалеко от Гибралтара пляжный курорт на побережье Коста-дель-Соль. В приглянувшемся Тоотсу испанском городке постоянных жителей чуть более, нежели в Нарве.
Рассуждая на тему нехватки нового, современного и привлекательного жилья в руководимом им приграничном городе, Яан Тоотс сказал, что это - очень больной вопрос. Он надеется, что квартиры в будущем жилом доме "Joaoru Residentsid" также достанутся высокооплачиваемым специалистам расширяющихся и строящихся в Нарве производств, таких как завод магнитов "Neo Performance Materials", завод фильтров для воды "Aquaphor" и так далее.
Сам город Нарва, в свою очередь, по словам мэра, надеется в 2025 году построить свои квартирные дома сравнительно попроще и подешевле, предназначенные для работников и руководителей разных муниципальных учреждений. "Иначе сюда очень трудно приглашать специалистов из других регионов", - констатировал Яан Тоотс, который и сам является таким приглашенным на пять дней в неделю городским управленцем.