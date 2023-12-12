Мэр Нарвы подумывает приобрести себе квартиру в строящемся элитном доме

В среду, 13 декабря, на нарвской улице Раудсилла празднично отметят начало строительства первого квартирного дома из пяти спроектированных в будущем жилом квартале "Joaoru Residentsid". В этом первом доме будет шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир будут выходить на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. "Дом должен быть готов в марте 2025 года", - сообщил руководитель "Vallikraavi Kinnisvara" Индрек Рентель.

Мэр Нарвы Яан Тоотс рассказал, что уже встречался с представителями этой компании. Теперь он обдумывает приобретение себе там жилья.

- Если этот дом будет построен, то я хочу там себе взять (квартиру), - признался Тоотс "Северному побережью".

Стоимость квартир в новом доме публично еще не объявлена.

Тоотс, в октябре избранный на пост мэра Нарвы, снимает себе жилье в соседнем Нарва-Йыэсуу, а его постоянное место жительства - и вовсе в Тарту.

Согласно опубликованной в апреле 2023 года и последней на данный момент декларации экономических интересов Яана Тоотса, у него в единоличной собственности имеется пара объектов квартирной собственности в Таллинне и Тарту. Еще у него три участка недвижимости с жилым назначением в разных местах Харьюмаа и одно сельхозугодье на Сааремаа. Но Эстонией его задекларированные владения не ограничиваются.