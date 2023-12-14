Некоторые кохтла-ярвеские оппозиционные депутаты выразили опасение, что у нового горуправления появится искушение заменить занявшего в августе должность директора Кохтла-Ярвеского спортивного центра Каарела Коткаса, взявшегося с целью улучшения хозяйствования за реорганизации, которые по душе не всем действующим в центре спортивным клубам.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Оставит ли новое горуправление в должности директора Кохтла-Ярвеского спортивного центра?
Мэр Кохтла-Ярве ХЕНРИ КАЗЕЛО:
- Я не раз встречался с Каарелом Коткасом, и, по-моему, он очень компетентный человек.
Наш спортивный центр "Wiru" вместе с бассейном - один из лучших в Эстонии, ледовый холл тоже очень приличный по меркам Эстонии. Директор, может быть, не очень популярен среди части спортивных клубов потому, что он начал повышать цены за пользование спортивными объектами. Я должен признаться, что давление со стороны различных клубов против этого очень велико.
Я старался объяснить, что тут ничего не поделаешь, надо пересматривать расходы. Директор спортивного центра не может заниматься только благотворительностью, а городские налогоплательщики все равно тратят большие деньги на содержание этих спортивных объектов даже после повышения цен на аренду.