ОДИН ВОПРОС ⟩ Оставит ли новое горуправление в должности директора Кохтла-Ярвеского спортивного центра?

Мэр Кохтла-Ярве ХЕНРИ КАЗЕЛО:

- Я не раз встречался с Каарелом Коткасом, и, по-моему, он очень компетентный человек.

Наш спортивный центр "Wiru" вместе с бассейном - один из лучших в Эстонии, ледовый холл тоже очень приличный по меркам Эстонии. Директор, может быть, не очень популярен среди части спортивных клубов потому, что он начал повышать цены за пользование спортивными объектами. Я должен признаться, что давление со стороны различных клубов против этого очень велико.

Я старался объяснить, что тут ничего не поделаешь, надо пересматривать расходы. Директор спортивного центра не может заниматься только благотворительностью, а городские налогоплательщики все равно тратят большие деньги на содержание этих спортивных объектов даже после повышения цен на аренду.