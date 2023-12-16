Индрек Нягелик: Научим молодых людей делать наиболее выгодный для их собственного развития выбор

На сегодня в Эстонии более 20 государственных гимназий с новыми зданиями, разнообразным персоналом и в некоторых школах с общежитиями. В госгимназиях есть направления обучения, учащиеся участвуют в государственных проектах, конкурсах и т.д. Со всем этим приходится конкурировать гимназическим частям так называемых трубных школ (школы, куда ученик может поступить в 1-й класс, а выпуститься в 12-м классе), где предметы по выбору зависят от загруженности учителей и готовности преподавать курсы, проекты - от нагрузки руководителя проекта и умения распределять себя между классами основной школы и гимназии, а участие в конкурсах и олимпиадах - от активности и нагрузки учителя-предметника. Выпускник какой из школ, вероятно, будет иметь преимущество в жизни, когда станет взрослым?
Я не утверждаю, что нельзя получить хорошее образование в "сельской гимназии", я утверждаю, что для того, чтобы его получить, сам ученик должен быть очень активным и мотивированным, потому что сама школа просто не в состоянии предоставить ученику столько выбора и возможностей, как государственная школа. Следовательно, привлекая учеников в сельскую гимназию, мы оказываем им медвежью услугу.
Каков главный аргумент, почему выбирают сельскую гимназию или чем привлекает сельская гимназия? Аргументом является близость к дому и комфорт/безопасность (можно даже сказать, зона комфорта). Это подтверждается не только мнением, но и проведенным мною несколько лет назад гимназическим исследованием, в котором треть учащихся, планировавших остаться в Кивиылиской 1-й средней школе, основной причиной назвали близость к дому, хотя среди возможных ответов значились также, например, качество образования и саморазвитие или можно было добавить свою причину.
Возможно, я отношусь к таким новостям более снисходительно, поскольку в свое время, можно сказать по воле случая, я поменял местную сельскую гимназию (Ярва-Яанискую гимназию, которая, кстати, после более чем десятилетних споров наконец-то стала основной школой) на государственную школу (Ныоскую реальную гимназию). На основе моего личного опыта скажу, что я благодарю Бога за эту смену, потому что в государственной школе я уже не входил в тройку лучших в классе по успеваемости, а должен был прилагать осмысленные и энергичные усилия, чтобы не завалить некоторые предметы.
Кроме того, культура участия была как день и ночь: если в сельской местности в мероприятиях участвовали и руководили ими одни и те же ученики, то в государственной школе у каждого ученика вдруг появилась своя ниша, а участие в школьном туре олимпиад стало делом чести, даже если ты не победил.
"Людям, которые утверждают, что если закроют гимназию, жизнь в регионе вымрет, я бы сказал, что либо они сами очень плохо поработали над развитием местной общины, либо это сделали местные принимающие решения и управленцы".
Индрек Нягелик, учитель Кивиылиской 1-й средней школы
Если среди читателей есть люди, утверждающие, что в случае закрытия гимназии жизнь в регионе вымрет, то я бы сказал, что либо они сами очень плохо поработали над развитием местной общины, либо это сделали местные принимающие решения и управленцы. Потому что если единственный способ удержать молодежь в регионе - это привязать ее к местному учебному заведению и "запугать", чтобы она не уезжала, потому что здесь комфортно и безопасно, то никакого бурного развития региона не будет.
Регион должен быть настолько привлекательным или, по крайней мере, оставлять у молодого человека такое сильное и неизгладимое воспоминание, чтобы он захотел вернуться или приехать в эту местность из других уголков Эстонии, приобретя знания и опыт и заведя знакомства в других местах.
Подводя итог: давайте не будем оказывать молодым людям медвежью услугу, а побудим их более осознанно задуматься о своем будущем уже в основной школе и сделать осознанный выбор в конце девятого класса. Самый простой выбор - это тот, который сделан за вас, поэтому давайте учить и помогать молодым людям делать наиболее выгодный для их собственного развития выбор.
Индрек Нягелик записал свои мысли в социальных сетях в ответ на новость "Министерство планирует закрыть гимназическое образование в Кивиыли", опубликованную 2 декабря в "Северном побережье".