Индрек Нягелик: Научим молодых людей делать наиболее выгодный для их собственного развития выбор

Кроме того, культура участия была как день и ночь: если в сельской местности в мероприятиях участвовали и руководили ими одни и те же ученики, то в государственной школе у каждого ученика вдруг появилась своя ниша, а участие в школьном туре олимпиад стало делом чести, даже если ты не победил.

"Людям, которые утверждают, что если закроют гимназию, жизнь в регионе вымрет, я бы сказал, что либо они сами очень плохо поработали над развитием местной общины, либо это сделали местные принимающие решения и управленцы". Индрек Нягелик, учитель Кивиылиской 1-й средней школы

Если среди читателей есть люди, утверждающие, что в случае закрытия гимназии жизнь в регионе вымрет, то я бы сказал, что либо они сами очень плохо поработали над развитием местной общины, либо это сделали местные принимающие решения и управленцы. Потому что если единственный способ удержать молодежь в регионе - это привязать ее к местному учебному заведению и "запугать", чтобы она не уезжала, потому что здесь комфортно и безопасно, то никакого бурного развития региона не будет.

Регион должен быть настолько привлекательным или, по крайней мере, оставлять у молодого человека такое сильное и неизгладимое воспоминание, чтобы он захотел вернуться или приехать в эту местность из других уголков Эстонии, приобретя знания и опыт и заведя знакомства в других местах.

Подводя итог: давайте не будем оказывать молодым людям медвежью услугу, а побудим их более осознанно задуматься о своем будущем уже в основной школе и сделать осознанный выбор в конце девятого класса. Самый простой выбор - это тот, который сделан за вас, поэтому давайте учить и помогать молодым людям делать наиболее выгодный для их собственного развития выбор.

Индрек Нягелик записал свои мысли в социальных сетях в ответ на новость "Министерство планирует закрыть гимназическое образование в Кивиыли", опубликованную 2 декабря в "Северном побережье".