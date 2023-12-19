ОДИН ВОПРОС ⟩ Планируете ли вы в Йыхви открытие еще одного магазина?

В центре Йыхви сейчас сносится историческое здание бывшего Дома культуры и судебного учреждения, и ходят слухи, что на его месте планируется построить еще один магазин "Grossi". У этой торговой сети уже есть один магазин в Йыхви, а также по два магазина в Ахтмеской и Ярвеской частях города. Этой недвижимостью несколько лет назад интересовался также "Lidl", однако из-за противостояния волостного собрания этот магазин тогда там не построили.