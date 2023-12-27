Нарвский симфонический оркестр переезжает в городской Дом культуры из-за нехватки денег

Нарвский городской симфонический оркестр, которому в следующем году исполнится 30 лет, все эти годы располагался в концертном доме "Женева".

Здание концертного дома (бывший муниципальный Нарвский культурный центр, ранее - ДК "Энергетик") в 2004 году по решению Нарвского горсобрания было передано в долгосрочную аренду коммерческому объединению ТОО "Женева". Ныне действующий договор аренды закончится в 2039 году. Предприниматель обязан инвестировать деньги в ремонт и развитие культурного центра, сам проводит там различные мероприятия и также предоставляет помещения, включая большой концертный зал, другим организаторам.

Часть помещений в концертном доме ТОО "Женева" сдает нанимателям. У городского симфонического оркестра арендной платы нет, согласно изначальной договоренности с городом. Нарвская горуправа покрывает только коммунальные расходы на занимаемые оркестром помещения.

Кроме этого, выставлялись счета за использование большого зала в "Женеве". В последнее время они составляли по 700-800 евро за один концерт, а точнее, за использование зала во время предшествующей репетиции.

Нынче в декабре отдел культуры Нарвской горуправы сообщил, что Нарвский симфонический оркестр переедет и с февраля 2024 года будет располагаться в муниципальном учреждении - Доме культуры "Ругодив".

Подготовка зала и сцены в Нарвском Доме культуры "Ругодив". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Руководитель и дирижер симфонического оркестра Анатолий Щура подтвердил, что решение о переезде в ДК "Ругодив" было принято в городской управе, которая вынуждена все сильнее экономить бюджетные деньги. "К сожалению, экономическая ситуация именно такова", - смирился Щура.