Нарвский симфонический оркестр переезжает в городской Дом культуры из-за нехватки денег

Новым домом для Нарвского городского cимфонического оркестра с февраля станет муниципальный ДК "Ругодив". Туда оркестр переедет из помещений в концертном доме "Женева", так как платить за них у города больше нет возможности.
Нарвский городской симфонический оркестр, которому в следующем году исполнится 30 лет, все эти годы располагался в концертном доме "Женева".
Здание концертного дома (бывший муниципальный Нарвский культурный центр, ранее - ДК "Энергетик") в 2004 году по решению Нарвского горсобрания было передано в долгосрочную аренду коммерческому объединению ТОО "Женева". Ныне действующий договор аренды закончится в 2039 году. Предприниматель обязан инвестировать деньги в ремонт и развитие культурного центра, сам проводит там различные мероприятия и также предоставляет помещения, включая большой концертный зал, другим организаторам.
Часть помещений в концертном доме ТОО "Женева" сдает нанимателям. У городского симфонического оркестра арендной платы нет, согласно изначальной договоренности с городом. Нарвская горуправа покрывает только коммунальные расходы на занимаемые оркестром помещения.
Кроме этого, выставлялись счета за использование большого зала в "Женеве". В последнее время они составляли по 700-800 евро за один концерт, а точнее, за использование зала во время предшествующей репетиции.
Нынче в декабре отдел культуры Нарвской горуправы сообщил, что Нарвский симфонический оркестр переедет и с февраля 2024 года будет располагаться в муниципальном учреждении - Доме культуры "Ругодив".
Руководитель и дирижер симфонического оркестра Анатолий Щура подтвердил, что решение о переезде в ДК "Ругодив" было принято в городской управе, которая вынуждена все сильнее экономить бюджетные деньги. "К сожалению, экономическая ситуация именно такова", - смирился Щура.
- Конечно, мы привыкли к своему залу в "Женеве", сейчас идет тридцатый наш концертный сезон. Я не хочу, чтобы высокая культура, которой мы посвятили так много лет, пропала в нашем городе, поэтому мы освоим и зал ДК "Ругодив", - уверенно говорит Щура. - Я уже посмотрел, что там можно сделать для улучшения акустики, не вкладывая больших средств, чтобы наладить профессиональную концертную деятельность. Надеюсь, мы внесем свою новую энергию в этот дом, потому что на сегодня там в основном самодеятельные творческие коллективы. Мы добавим этому дому другого настроения.
В январе начнется отправка из концертного дома "Женева" всего имущества оркестра, включая мебель и музыкальные инструменты, в том числе большой концертный рояль. "Огромное количество инструментов! У нас только литавр - шесть, они занимают больше полсцены, для них надо много места", - отметил Щура.
- Все идет сейчас в позитивном ключе. Мы решаем возникающие вопросы, и в этом нам оказывают большую поддержку, - с оптимизмом добавил руководитель оркестра.
Последний концерт Нарвского городского симфонического оркестра в концертном доме "Женеве" состоялся 12 ноября. В тот вечер оркестранты использовали сцену международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского для выражения протеста против урезания финансирования. Оркестр исполнил Симфонию №45 австрийского композитора Йозефа Гайдна, известную как "Прощальная". Это, как тогда пояснил публике дирижер Анатолий Щура, образец самой изящной забастовки во всей истории протестного движения.
Первый концерт Нарвского симфонического оркестра на своей новой домашней сцене в ДК "Ругодив" намечен на 18 февраля.
Анатолий Щура признался, что относится к ДК "Ругодив" все же как к временному дому для оркестра. Руководитель очень надеется, что при государственном финансировании наконец-то превратится в современный концертный зал Нарвская Александровская церковь. Там, согласно имеющемуся проекту, будет место и для постоянного размещения симфонического оркестра. Для реализации этой масштабной идеи ранее уже были проделаны определенные шаги, однако в годы пандемии государственные деньги перенаправили на другие цели.