Ответ Яне Тоом: защита женщин очень важна для Эстонии

Проблема ведь не в цели директивы защитить женщин от насилия. Вопрос в том, что в случае директивы существуют юридические проблемы, иногда, к сожалению, заслоняющие ее содержание. Коротко говоря, Евросоюз желает вмешаться в законотворчество государств-членов там, где для этого нет юридических оснований.

Как в любом правовом государстве, так и в ЕС четко установлены границы компетенции, описанные в основных договорах союза. Так, в статье 83 договора о функционировании Евросоюза имеется конкретный и закрытый перечень видов преступлений, в случае которых ЕС может унифицировать юридические нормы, то есть установить для всех стран Евросоюза одинаковые правила. Большинство стран ЕС, в том числе Эстония, с самого начала переговоров по директиве придерживались такой точки зрения, что перечень в статье 83 не позволяет унифицировать на уровне Евросоюза состав преступления в случае изнасилования. Для этого просто нет юридического основания.