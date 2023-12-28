Айдуский водноспортивный центр практически готов и ждет лета

Большой знак вопроса, еще в начале 2023 года висевший над Айдуским центром водного спорта, теперь, к счастью, полностью исчез: к последнему сроку использования денежного пособия, то есть к концу года, работы выполнены - и на исходе весны можно будет объявить первый сезон открытым.

Когда дело пошло, то - на полных парах

Важнее всего было, конечно, построить главное здание и финишную вышку. Начало растянулось на несколько лет, так как проваливался один тендер за другим, и только в начале 2023 года удалось найти строителя. В промежутке строительные цены подскочили до небес, поэтому пришлось несколько свернуть первоначальный проект и долго вести переговоры со строителем.

Стройка развернулась только в середине июня, а через четыре месяца заложили краеугольный камень и сняли стропильный венок. Еще через два месяца оба здания получили разрешение на использование.

Водноспортивный комплекс - это не только здания. Одновременно с их строительством надо было создать первый в Ида-Вирумаа водный парк и открытый бассейн, установить плавучие мосты, построить дороги и площадки, системы водоснабжения и канализации, а также систему электроснабжения.

Найти исполнителя было довольно сложно, так как некоторых заинтересованных отпугивали короткие сроки.