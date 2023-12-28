Айдуский водноспортивный центр практически готов и ждет лета

Перед Рождеством главное здание и финишная вышка Айдуского водноспортивного комплекса получили разрешение на использование; прочие запланированные работы вышли на финишную прямую, и полученные в качестве пособия деньги возвращать не придется.
Большой знак вопроса, еще в начале 2023 года висевший над Айдуским центром водного спорта, теперь, к счастью, полностью исчез: к последнему сроку использования денежного пособия, то есть к концу года, работы выполнены - и на исходе весны можно будет объявить первый сезон открытым.
Когда дело пошло, то - на полных парах
Важнее всего было, конечно, построить главное здание и финишную вышку. Начало растянулось на несколько лет, так как проваливался один тендер за другим, и только в начале 2023 года удалось найти строителя. В промежутке строительные цены подскочили до небес, поэтому пришлось несколько свернуть первоначальный проект и долго вести переговоры со строителем.
Стройка развернулась только в середине июня, а через четыре месяца заложили краеугольный камень и сняли стропильный венок. Еще через два месяца оба здания получили разрешение на использование.
Водноспортивный комплекс - это не только здания. Одновременно с их строительством надо было создать первый в Ида-Вирумаа водный парк и открытый бассейн, установить плавучие мосты, построить дороги и площадки, системы водоснабжения и канализации, а также систему электроснабжения.
Найти исполнителя было довольно сложно, так как некоторых заинтересованных отпугивали короткие сроки.
- Ни одного незавершенного тендера больше нет, все уже либо проведены, либо выполняются, например, сегодня начинается поставка оборудования, - говорил в конце декабря член правления ЦУ "Айдуский центр водного спорта" Харди Мурула.
Дороги и площадки готовы, водопровод и канализация - тоже. Электричество подает поначалу генератор, однако уже к весне будет готова электролиния вместе с подстанцией.
- Сейчас проектируют, потом надо будет получить согласования от землевладельцев, - сказал Мурула.
Хотя поначалу планировалось получать электроэнергию от Айдуского ветропарка, строительство которого в промежутке стояло, в конце концов приняли все же решение в пользу "Elekrilevi". По словам Мурула, это оказалось технически наиболее простым решением.
По первому этапу работ осталось устранить еще некоторые недоделки, однако выданному для водноспортивного комплекса пособию ничто больше не угрожает.
Водный центр мог бы предлагать занятия круглый год
Сейчас центр водного спорта предлагает посетителям сафари по разрезу, фэтбайк-поход, экстремальный поход, катание на катерах, катание на каноэ и гребной доске, катание по местности разреза на эндуро, водный поход с баней и курс выживания.
Вейкборд-парк тоже готов, однако таких адреналинозависимых людей, которые пожелали бы насладиться водными радостями при плохой погоде, очевидно, мало, поэтому он откроется для посетителей в полном объеме с началом летнего сезона.
Поначалу водный центр будет открыт только в летний сезон, а открытие его зимой зависит от того, сколько привлекательных зимних занятий тут сумеют изобрести. Пока зимой тут предлагают главным образом возможность проведения семинаров.
Харди Мурула подтвердил, что они обязательно планируют продолжить развитие водноспортивного комплекса. Идеи, что сделать и где взять на это деньги, по его словам, имеются, но сначала их надо тщательно обсудить в совете целевого учреждения.