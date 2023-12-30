Горсобрание Кохтла-Ярве потрескивает от напряжения, как бенгальский огонь

- Уважаемый председатель горсобрания, советую вам не зазнаваться, - увещевал с трибуны в начале четвергового заседания член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Хендрик Агур председателя горсобрания соцдема Эдуарда Одинца. - В прямом смысле слова! Вы стали очень высокомерны в своих формулировках, высказываниях и отношении к членам горсобрания и ко всему городу Кохтла-Ярве. Я настоятельно рекомендую вам внести некоторые изменения в свое поведение.