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Горсобрание Кохтла-Ярве потрескивает от напряжения, как бенгальский огонь

Эрик Гамзеев
, журналист
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Хендрик Агур считает, что Эдуард Одинец на посту председателя горсобрания ведет себя высокомерно и оскорбительно. По мнению Одинца, подобные обвинения для него обидны, и вместо этого он советует Агуру посмотреться в зеркало.
Хендрик Агур считает, что Эдуард Одинец на посту председателя горсобрания ведет себя высокомерно и оскорбительно. По мнению Одинца, подобные обвинения для него обидны, и вместо этого он советует Агуру посмотреться в зеркало. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

После состоявшегося в конце ноября властного переворота горсобрание Кохтла-Ярве потрескивает от напряжения, как бенгальский огонь: заседания затягиваются надолго и острые перепалки между депутатами становятся нормой.

- Уважаемый председатель горсобрания, советую вам не зазнаваться, - увещевал с трибуны в начале четвергового заседания член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Хендрик Агур председателя горсобрания соцдема Эдуарда Одинца. - В прямом смысле слова! Вы стали очень высокомерны в своих формулировках, высказываниях и отношении к членам горсобрания и ко всему городу Кохтла-Ярве. Я настоятельно рекомендую вам внести некоторые изменения в свое поведение.

Агур Одинцу: не будьте злобным

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