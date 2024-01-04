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Строительство Кесклиннаской школы завершено, недоделки устранят

Ирина Кивисельг
, журналист
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Новое здание Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской школы ждет учеников и учителей.
Новое здание Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской школы ждет учеников и учителей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Горуправление Кохтла-Ярве приняло от строителей новое здание Кесклиннаской школы, городу не придется возвращать полученные в виде дотации 8 миллионов евро. Но когда новый дом наполнится ребячьими голосами, пока неизвестно.

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу сказал, что акт приемки-передачи от строителей подписали 15 декабря прошлого года - в последний день, предусмотренный договором. Объект от строителей приняли, вопрос о приемке школьного здания в эксплуатацию будет рассматриваться во вторник на заседании горуправления.

Строительство завершено, но список недочетов, которые необходимо устранить до 26 января, составил три страницы.

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