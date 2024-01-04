Строительство Кесклиннаской школы завершено, недоделки устранят

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу сказал, что акт приемки-передачи от строителей подписали 15 декабря прошлого года - в последний день, предусмотренный договором. Объект от строителей приняли, вопрос о приемке школьного здания в эксплуатацию будет рассматриваться во вторник на заседании горуправления.