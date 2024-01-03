Число родов в Нарве снизилось за год на девять процентов

В Нарвской городской больнице в течение 2023 года приняли 250 родов - и на свет появился 251 малыш, поскольку в одном случае была двойня.

Для сравнения: по данным городского бюро регистрации населения, в 2020 году родилось 363 ребенка, в 2021 - 330, в 2022 - 275.

- Количество родов на девять процентов меньше, чем было в 2022 году, - подсчитала доктор женской клиники Нарвской больницы Алина Сахарова, знающая, что рождаемость по всей Эстонии снижается примерно в том же темпе.

По наблюдению врача, сравнитель мало кто из нарвских рожениц уезжают рожать в другие города, но число их все же возросло за последнее время. Речь идет примерно о 20-30 нарвитянках за год. Они едут рожать, как правило, в Кохтла-Ярве или Тарту. Туда нередко уезжают те, кто рожают впервые и оттого хотят повышенного комфорта или чего-то вроде того. Рожающие же повторно обычно всегда доверяют нарвским медикам.

В Нарвской больнице неместные женщины рожают нечасто, оказавшись в приграничном городе, например, проездом. Бывает, специально приезжают в Нарву жительницы соседних городов. В 2022-м и пару раз в 2023 году рожали в Нарве украинки - военные беженки: Нарва стала местом рождения для приблизительно десятка малышей украинского происхождения, жизнь которых началась на чужбине из-за войны.

Алина Сахарова отметила, что вся необходимая для родов техника в Нарвской больнице есть, родильные залы оборудованы полностью и как надо. "Но в коридорах двери, потолки и так далее будут еще ремонтироваться, ремонт по плану в этом году", - добавила она.