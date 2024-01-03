ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СПАД ⟩ Нарва остается домом преимущественно для пожилых и нерожающих горожан

Быстрее всех самоуправлений в Ида-Вирумаа теряет своих горожан Нарва: 1 января 2024 года ее население по самым первым данным насчитывало 52894 человека - это на 731 человека, или на 1,4%, меньше, чем ровно годом ранее. Цифры в регистре народонаселения будут корректироваться в течение двух первых недель года, и вот уже на третий день стало известно, что 1 января жителей Нарвы насчитывалось меньше еще на 14 человек, то есть 52880.
В быстро усыхающей Нарве на сегодня приблизительно треть населения составляют горожане в возрасте за 65.
- Старение населения привело к росту необходимости в социальных услугах, - комментирует ситуацию в городе директор Нарвского департамента соцпомощи Кристи Мюрк. - Разработкой мер по решению этой проблемы занимались годами, а также адаптировали социальные услуги таким образом, чтобы они отвечали потребностям стареющего населения.
По рассказу Мюрк, в октябре прошлого года завершили проект, с помощью которого нуждающимся в помощи обеспечили доступность услуги на дому в необходимой мере и в нужное время. Летом же вступила в силу реформа опеки, в соответствии с которой государство стало вносить вклад в оплату места в попечительских домах.
Старение населения, как отмечает Мюрк, вдобавок приводит к росту числа людей трудоспособного возраста, обремененных опекой. Для решения этой проблемы город Нарва ищет средства на строительство нового попечительского дома. Там можно было бы оказывать наряду с предоставляемой вне дома круглосуточной услугой опеки так называемую интервальную услугу и услугу дневного присмотра. Также надо продвигать услуги по развитию здоровья, поддерживающие возможности пожилого человека самостоятельно проживать у себя дома.
При стабильно продолжающемся старении населения Нарвы неизбежно год от года падает и рождаемость. Так, если, например, в 2020 году на свет появилось 363 новых маленьких нарвитянина, в 2021 году - 330, то в 2022 году - только 275. Относительно точных данных за 2023 год пока нет в доступе.
С учетом низкой рождаемости в городе власти Нарвы в 2022-2023 годах в два захода решили закрыть одну муниципальную школу, четыре детсада и еще пообъединять три пары детсадов. И никто не скрывает, что этих мер экономии и сокращения очевидно недостаточно.
- Для поддержки родителей новорожденных детей мы изменили порядок выплаты пособия по родам, - продолжает Кристи Мюрк. - С учетом прогноза изменения состава населения особенно важным посчитали вкладываться в создание лучших условий для воспитания и роста детей. В течение 2023 года Департамент социальной помощи собирал из различных источников информацию и привлекал партнеров и городские ведомства, чтобы выявить имеющие недостатки сферы и запланировать деятельность для достижения лучших результатов. В качестве следующего шага планируется организовать публичное обсуждение недавно составленного "Профиля благополучия детей и семей", чтобы каждый заинтересованный человек мог сказать свое слово и внести вклад в развитие города Нарва.