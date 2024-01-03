ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СПАД ⟩ Нарва остается домом преимущественно для пожилых и нерожающих горожан

В быстро усыхающей Нарве на сегодня приблизительно треть населения составляют горожане в возрасте за 65.

- Старение населения привело к росту необходимости в социальных услугах, - комментирует ситуацию в городе директор Нарвского департамента соцпомощи Кристи Мюрк. - Разработкой мер по решению этой проблемы занимались годами, а также адаптировали социальные услуги таким образом, чтобы они отвечали потребностям стареющего населения.

По рассказу Мюрк, в октябре прошлого года завершили проект, с помощью которого нуждающимся в помощи обеспечили доступность услуги на дому в необходимой мере и в нужное время. Летом же вступила в силу реформа опеки, в соответствии с которой государство стало вносить вклад в оплату места в попечительских домах.

Старение населения, как отмечает Мюрк, вдобавок приводит к росту числа людей трудоспособного возраста, обремененных опекой. Для решения этой проблемы город Нарва ищет средства на строительство нового попечительского дома. Там можно было бы оказывать наряду с предоставляемой вне дома круглосуточной услугой опеки так называемую интервальную услугу и услугу дневного присмотра. Также надо продвигать услуги по развитию здоровья, поддерживающие возможности пожилого человека самостоятельно проживать у себя дома.