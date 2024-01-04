В Ида-Вируской центральной больнице родов приняли за год чуть больше

В 2023 году в Ида-Вируской центральной больнице роды проходили 348 раз, и на свет появились 350 младенцев: близнецов было две пары.

Мальчиков родилось традиционно больше, чем девочек - 193 и 157 соответственно.

По сравнению с 2022 годом, в 2023-м было на 13 родов больше, хотя в общем по всей Эстонии в последние годы наблюдается снижение рождаемости.

Особенностью позапрошлого года было то, как отметили в Ида-Вируской центральной больнице, что среди рожденных малышей количество девочек превысило количество мальчиков.

Ранее Нарвская городская больница подсчитала, что у них в женской клинике в течение 2023 года родов приняли меньше, чем годом ранее. В Нарве отметили, что некоторые молодые мамы иногда предпочитают рожать в других местах, в том числе в Ида-Вируской центральной больнице, то есть в Кохтла-Ярве, или в Тарту.