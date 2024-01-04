Рядом с Силламяэским портом снова загорелась щепа и возник серьезный пожар

Ранним утром 4 января, в 5.34, поступило сообщение о возгорании древесной щепы в городе Силламяэ на территории порта. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению горящей кучи площадью 500 квадратных метров.

Как рассказали потом в Идаском спасательном центре, большое пламя удалось погасить быстро. Горели две кучи щепы. К тушению была привлечена тяжелая техника Силламяэского порта.

К началу дня работы по тушению еще продолжались, утром произвели смену задействованных спасательных команд.

Аналогичное возгорание щепы на территории порта, но в меньшем объеме, случилось в полдень 1 января, о чем "Северное побережье" писало ранее.

О вероятной причине возгораний щепы спасатели пока не сообщают.