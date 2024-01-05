Город Нарва-Йыэсуу нашел часть денег, необходимых для строительства нового морского мола

"Сейчас нам необходимо найти еще три миллиона евро, - говорит мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Уже на следующей неделе мы встречаемся с экспертами, с которыми будем пересматривать рабочий проект, искать возможные варианты удешевления проектного решения и продолжим переговоры с правительством. В январе запланированы встречи с несколькими министрами для того, чтобы посредством государственного бюджета искать недостающую сумму и в ближайшие несколько лет реализовать полностью проект мола".

Строительство нового мола позволит обезопасить устье реки Нарва, что создаст благоприятные условия для развития судоходства. Также, согласно планам, новый мол даст толчок развитию туристической инфраструктуры, став частью морского променада Нарва-Йыэсуу.

Как уже рассказывало "Северное побережье", в Нарва-Йыэсуу имеется разрушенный старый мол в устье реки Нарва. Его строили и не смогли закончить с 1989 по 1992 год. Недостроенный мол сильно разрушился во время январского шторма в 2005 году. В сильно потрепанном состоянии тот мол совсем слабо выполняет свою функцию по защите речного устья от заиливания, а бесценного морского пляжа от размывания.