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ВОПРОС С ПОДВОХОМ ⟩ Повезло ли Нарве НЕ стать культурной столицей Европы в 2024 году?

Илья Смирнов
, журналист
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Нарва-2024 - Narva is next (Нарва следующая) - в этом лозунге пятилетней давности теперь можно узреть новый смысл.
Нарва-2024 - Narva is next (Нарва следующая) - в этом лозунге пятилетней давности теперь можно узреть новый смысл. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Город Тарту, а с ним заодно и самоуправления южной Эстонии в январе вступают в права культурной столицы Европы. На этот сверхпочетный титул претендовала и Нарва, но в 2019 году проиграла гонку. Представим же, впрочем, если бы выбор жюри тогда оказался в пользу приграничного города, то стала бы Нарва приличной культурной столицей в наступившем новом году, с учетом тяжелого экономического положения и полной изоляции от российской аудитории и культуры? Рассуждая об этом, собеседники "Северного побережья" уверяют, что Нарва в действительности не проиграла, а только открывает для себя новые возможности.

Год культурной столицы Европы стартует в Тарту 26 января с церемонии открытия "Все вместе едины!". Там выступят "Trad.Attack!", Сандер Мёльдер, "Lonitseera" и многие другие известные эстонские артисты, актеры, танцоры. На фоне этой афиши можно лишь гадать и предполагать, какой культурной столицей была бы в этом году Нарва, доведись ей летом и осенью 2019 года отстоять право на титул.

- К сожалению, в этом году Нарве было бы очень сложно стать культурной столицей Европы, - подтверждает экс-мэр Нарвы Катри Райк. - Это действительно так с экономической точки зрения. Мы не богатый город, и сегодня, в январе 2024 года, мы должны в первую очередь думать о средствах к существованию наших жителей. Но это не значит, что мы не должны иметь таких амбиций в будущем, безусловно, должны.

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Ключевые слова

Нарва
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