ВОПРОС С ПОДВОХОМ ⟩ Повезло ли Нарве НЕ стать культурной столицей Европы в 2024 году?

Город Тарту, а с ним заодно и самоуправления южной Эстонии в январе вступают в права культурной столицы Европы. На этот сверхпочетный титул претендовала и Нарва, но в 2019 году проиграла гонку. Представим же, впрочем, если бы выбор жюри тогда оказался в пользу приграничного города, то стала бы Нарва приличной культурной столицей в наступившем новом году, с учетом тяжелого экономического положения и полной изоляции от российской аудитории и культуры? Рассуждая об этом, собеседники "Северного побережья" уверяют, что Нарва в действительности не проиграла, а только открывает для себя новые возможности.