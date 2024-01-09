Город Тарту, а с ним заодно и самоуправления южной Эстонии в январе вступают в права культурной столицы Европы. На этот сверхпочетный титул претендовала и Нарва, но в 2019 году проиграла гонку. Представим же, впрочем, если бы выбор жюри тогда оказался в пользу приграничного города, то стала бы Нарва приличной культурной столицей в наступившем новом году, с учетом тяжелого экономического положения и полной изоляции от российской аудитории и культуры? Рассуждая об этом, собеседники "Северного побережья" уверяют, что Нарва в действительности не проиграла, а только открывает для себя новые возможности.
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ВОПРОС С ПОДВОХОМ ⟩ Повезло ли Нарве НЕ стать культурной столицей Европы в 2024 году?
Год культурной столицы Европы стартует в Тарту 26 января с церемонии открытия "Все вместе едины!". Там выступят "Trad.Attack!", Сандер Мёльдер, "Lonitseera" и многие другие известные эстонские артисты, актеры, танцоры. На фоне этой афиши можно лишь гадать и предполагать, какой культурной столицей была бы в этом году Нарва, доведись ей летом и осенью 2019 года отстоять право на титул.