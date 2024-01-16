Несостоявшаяся культурная столица не может найти приличного директора для Дома культуры

Нового директора для ДК "Ругодив" Нарвская горуправа ищет максимально непублично: соответствующее объявление опубликовано лишь на городском веб-сайте, но и там его найти можно лишь при должной сноровке. Такого объявления не найти даже на сайте самого ДК "Ругодив"! Популярный портал по поиску работы cvkeskus.ee прямо пишет, что у "Ругодива" на данный момент нет предложений о работе, а cv.ee, в свою очередь, вовсе не имеет никаких сведений о нарвском очаге народной культуры.