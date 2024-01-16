Вт, 16.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Несостоявшаяся культурная столица не может найти приличного директора для Дома культуры

Илья Смирнов
, журналист
Copy
Место за пультом управления самодеятельностью в Нарвском ДК "Ругодив" сейчас вакантно, но на предлагаемых условиях особо никто сюда не рвется.
Место за пультом управления самодеятельностью в Нарвском ДК "Ругодив" сейчас вакантно, но на предлагаемых условиях особо никто сюда не рвется. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарва, которая не так давно претендовала на титул культурной столицы Европы, с лета не может найти нового директора Дома культуры. По правде говоря, не особо и старается, так как временно исполняющим обязанности руководителя очага народной самодеятельности уже назначен местный политик и ценный сборщик голосов от Центристской партии Эстонии.

Нового директора для ДК "Ругодив" Нарвская горуправа ищет максимально непублично: соответствующее объявление опубликовано лишь на городском веб-сайте, но и там его найти можно лишь при должной сноровке. Такого объявления не найти даже на сайте самого ДК "Ругодив"! Популярный портал по поиску работы cvkeskus.ee прямо пишет, что у "Ругодива" на данный момент нет предложений о работе, а cv.ee, в свою очередь, вовсе не имеет никаких сведений о нарвском очаге народной культуры.

Тем не менее в действительности конкурс объявлен, и срок подачи заявлений истечет через пару недель.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх