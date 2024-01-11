Переход на эстоноязычное образование в некоторых крупных городах Эстонии может растянуться еще на годы, в случае если граждане Эстонии и дальше будут оставаться в меньшинстве среди избирателей собраний этих городов, как происходит уже более четверти века.
Эрик Гамзеев: Итальянская забастовка при переходе на эстоноязычное обучение может продолжаться годами
Итальянская же забастовка, как известно, представляет собой такую разновидность забастовки, когда работа не прерывается, однако делается она напоказ и медленно. Подобно тому, как, к примеру, нарвские и кохтла-ярвеские городские власти, как владельцы местных школ, десятки лет пытаются создать впечатление, будто владение эстонским языком они считают важным и изо всех сил стремятся к тому, чтобы сделать школы эстоноязычными.
На самом же деле положение таково, что большая часть выпускников основных школ этих городов не осваивают эстонский язык на уровне, который позволял бы им учиться на эстонском языке далее в гимназии или профессиональном училище. Еще хуже, что и большое число учителей, до сих пор работающих в этих школах, за десятки лет не выучили эстонский язык на требуемом уровне.
Теперь, когда центральная власть после продолжавшегося несколько десятилетий разгона перешла к конкретным действиям по переходу на эстонское образование, а министр образования Кристина Каллас подтверждает, что надеяться на какое-то отступление от сроков не стоит, звучат претензии, дескать, слишком рано и слишком внезапно, и где взять учителей. Упрекают государство, что оно не создало учительских трудовых резервов, не напечатало достаточно хороших учебников и так далее. При этом власти этих городов забывают, что, будучи владельцами школ, они сами должны были позаботиться о том, чтобы назначить во главе этих школ людей, которые обладали бы компетенцией и мотивацией, чтобы результативно руководить переходом этих школ на эстоноязычное обучение.
Входящие в Кохтла-Ярвеское горсобрание директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Маре Роозилехт и директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур написали на прошлой неделе в "Северном побережье", что в некоторых школах Кохтла-Ярве с русским языком обучения очень сильна круговая оборона, направленная против изменений и всего эстонского по языку и настрою. Там защищают существующие положение, привычки и людей, не умеющих или не желающих идти в ногу с обновлениями при переходе на эстоноязычное образование. Роозилехт и Агуру стоит верить, так как они повседневно сталкиваются в своей работе с последствиями такой круговой обороны.
Примечательно, что в расположенном между частями города Кохтла-Ярве Йыхви тамошняя основная школа с русским языком обучения гораздо лучше подготовилась к переходу на эстоноязычное обучение. Это результат хорошей работы руководства этой школы, а также созданного йыхвискими властями взгляда и отношения.
Почему в расположенных рядом самоуправлениях ситуация различается? Существенным фактором является то, что в Йыхви на местных выборах доля избирателей из числа граждан Эстонии несколько больше, нежели в Кохтла-Ярве. Граждане Эстонии выбрали в Йыхвиское волостное собрание больше таких депутатов, для большинства из которых эстоноязычное образование является принципиальным вопросом.
В Кохтла-Ярве, а также в Нарве и Силламяэ на местных выборах, начиная с 1996 года, среди избирателей наблюдался явный перевес граждан России и неграждан. Начиная с того времени, Центристская партия или крепко связанные с ней избирательные союзы большей частью уверенно побеждали в этих городах на местных выборах, причем одним из основных их обещаний было сохранение русскоязычного образования. И они выполняли это обещание, организуя при переходе на эстоноязычное образование лицемерную итальянскую забастовку.
Поскольку голоса были получены, то их не волновало, что таким образом они оказывали медвежью услугу многим местным молодым людям, которым из-за этого будет труднее справляться в дальнейшей жизни. Это также одна из причин, почему уровень безработицы и общей бедности в Ида-Вирумаа десятки лет остается более высоким, нежели в остальной Эстонии.
"Депутаты, избранные в собрания самоуправлений голосами российских граждан, не станут с выдающимся энтузиазмом организовывать переход на эстоноязычное образование, так как их избиратели этого не оценят".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Когда граждане Эстонии, как избиратели, оказываются в меньшинстве на местных выборах, то и не они определяют главные темы на выборах. Это делают граждане России и неграждане. Партии и избирательный союзы, желающие прийти к власти, учитывают это и приспосабливаются. Они не станут с выдающимся энтузиазмом организовывать переход на эстоноязычное образование, так как их избиратели этого не оценят. Так что нет ничего неожиданного в том, что горсобрания голосуют за назначение своими представителями в попечительские советы школ депутатов, которые сами даже не владеют эстонским языком, как вновь случилось в конце года в Кохтла-Ярве.
Центристская партия, а также соцдемы, сформировавшие сейчас коалиции и в столице, и в Кохтла-Ярве, а также декларирующие, как они выступают за лучшую Эстонию, могли бы пригласить другие партии за общий стол, чтобы обсудить, как бы сделать так, чтобы на следующих местных выборах голосовать могли только граждане. Может быть, и неграждане тоже, но в любом случае - не граждане России. Это значительно увеличило бы влияние голосов граждан Эстонии на местных выборах.
Это стало бы большим проэстонским достижением, которое, очевидно, увеличило бы также поддержку обеих партий. Наверняка эту инициативу с удовольствием поддержали бы также остальные парламентские партии, желавшие этого уже ранее. Если бы такое соглашение было заключено сообща крупнейшими партиями, то оно не вызвало бы также напряженности в обществе, которого так опасаются.
У проживающих в Эстонии неграждан и граждан России времени было более четверти века, чтобы решить, какому государству они, как граждане, желают сохранять лояльность в первую очередь. В Эстонии же долгое время любезно предлагали привилегию голосования на местных выборах также гражданам третьих стран. Такую возможность не предлагают Латвия, Литва, Германия, Франция, а также многие другие демократические государства.
Если воля граждан Эстонии и в результате следующих местных выборов не повлияет на правление некоторыми городами Эстонии, то с большой долей вероятности продолжится также итальянская забастовка при переходе на эстоноязычное обучение. К этому добавится также противостояние между местной и центральной властями, десятки лет являвшееся одним из тормозов развития местной жизни.