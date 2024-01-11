Поскольку голоса были получены, то их не волновало, что таким образом они оказывали медвежью услугу многим местным молодым людям, которым из-за этого будет труднее справляться в дальнейшей жизни. Это также одна из причин, почему уровень безработицы и общей бедности в Ида-Вирумаа десятки лет остается более высоким, нежели в остальной Эстонии.

"Депутаты, избранные в собрания самоуправлений голосами российских граждан, не станут с выдающимся энтузиазмом организовывать переход на эстоноязычное образование, так как их избиратели этого не оценят". Эрик Гамзеев, главный редактор

Когда граждане Эстонии, как избиратели, оказываются в меньшинстве на местных выборах, то и не они определяют главные темы на выборах. Это делают граждане России и неграждане. Партии и избирательный союзы, желающие прийти к власти, учитывают это и приспосабливаются. Они не станут с выдающимся энтузиазмом организовывать переход на эстоноязычное образование, так как их избиратели этого не оценят. Так что нет ничего неожиданного в том, что горсобрания голосуют за назначение своими представителями в попечительские советы школ депутатов, которые сами даже не владеют эстонским языком, как вновь случилось в конце года в Кохтла-Ярве.