Новый морской мол Нарва-Йыэсуу будет построен в ближайшие три года

Проект прямо сейчас сокращают и удешевляют

Как уже было сказано, горуправа с проектировщиками и инженерами перекраивают существующий с 2020 года проект. Уже решено, что можно хорошо сэкономить на замене наполнителя мола: в первоначальном проекте были особые большие мешки с песком, но их заменят на гранитный щебень и гранитные камни. Эта более примитивная технология наполнения так называемого тела мола позволит заодно сократить время строительства, так что все будет готово менее чем за год.

Думают сократить и длину будущего мола: от ранее запланированных 450 метров можно немного отрезать, при этом сохраняя функциональность и "променадность" мола, то есть его пешеходную часть, ведь мол призван стать элементом туристической инфраструктуры. Чтобы не тратить год-два и много денег на составление новой оценки влияния укороченного мола на окружающую среду, укоротить его допустимо не более чем на 20 процентов. Это оставит молу не менее 360 метров длины и всю ранее оформленную разрешительную документацию.

Прикинули, что чуть укороченный мол может хуже защищать устье реки от заиливания дна, однако это вопрос вероятности. Как оценил эксперт, возможно, придется чуть чаще чистить судоходный фарватер, но тут многое будет зависеть от интенсивности штормов, повелевающих массами морской воды и песка.