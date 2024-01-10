Новый морской мол Нарва-Йыэсуу будет построен в ближайшие три года

Защитный морской мол в устье пограничной реки Нарва должен быть построен до конца 2026 года, что является условием выделения приличной денежной суммы на этот проект, приоритетный для Нарва-Йыэсуу. Без мола устье реки продолжит мелеть, и российский берег станет пугающе близким.
Самоуправлению Нарва-Йыэсуу в настоящее время гарантированы 4 миллиона евро для строительства мола. Из них 1 миллион зарезервирован в городском бюджете в качестве доли софинансирования, а остальное готов выделить государственный центр поддержки.
- По другой части требуемой суммы мы сейчас плотно работаем с министерствами и министрами, будем выуживать деньги так или иначе, - сказал мэр курортного города Максим Ильин, который уже не один год возит проект строительства мола по различным ведомствам и также привозит делегации на место будущего строительства, то есть прямо к речной границе с Россией.
По существующему проекту бюджет строительства мола оценивается в 7 миллионов евро. Эта сумма была подтверждена экспертами во втором полугодии 2023 года, так что годится в качестве достоверного ориентира. Поскольку таких денег пока не наскрести, проектировщики и инженеры по просьбе горуправы ломают головы над тем, как еще удешевить проект. Появилась уверенность, что ценник опустится до 5,5-6 миллионов.
Согласно условиям финансирования из государственного центра поддержки, все работы должны завершиться до конца 2026 года. "На все про все у нас менее трех полных лет", - отметил Ильин, что сроки сжимаются.
- В Нарва-Йыэсуу имеется старый мол в устье реки Нарва, который строили и не смогли закончить с 1989 по 1992 год. Недостроенный мол сильно разрушился во время январского шторма в 2005 году. В сильно потрепанном состоянии тот мол совсем слабо выполняет свою функцию по защите речного устья от заиливания, а морского пляжа - от размывания.
- По заказу Нарва-Йыэсуу и при денежной поддержке Рийгикогу в 2019-2021 годах был составлен строительный проект нового мола. Проект сам по себе обошелся в 200 тысяч евро.
- Мол спроектирован не только как защитный, но и привлекательный для жителей и гостей курорта объект. Он станет новой частью морского променада. Рядом с молом откроется городской краеведческий музей, для посещений будет открыт маяк.
- Строительство нового мола займет по времени один год. В настоящее время решается вопрос о финансировании строительства и разумном сокращении проекта. По существующей смете, сооружение мола будет стоить порядка 7 миллионов евро.
Проект прямо сейчас сокращают и удешевляют
Как уже было сказано, горуправа с проектировщиками и инженерами перекраивают существующий с 2020 года проект. Уже решено, что можно хорошо сэкономить на замене наполнителя мола: в первоначальном проекте были особые большие мешки с песком, но их заменят на гранитный щебень и гранитные камни. Эта более примитивная технология наполнения так называемого тела мола позволит заодно сократить время строительства, так что все будет готово менее чем за год.
Думают сократить и длину будущего мола: от ранее запланированных 450 метров можно немного отрезать, при этом сохраняя функциональность и "променадность" мола, то есть его пешеходную часть, ведь мол призван стать элементом туристической инфраструктуры. Чтобы не тратить год-два и много денег на составление новой оценки влияния укороченного мола на окружающую среду, укоротить его допустимо не более чем на 20 процентов. Это оставит молу не менее 360 метров длины и всю ранее оформленную разрешительную документацию.
Прикинули, что чуть укороченный мол может хуже защищать устье реки от заиливания дна, однако это вопрос вероятности. Как оценил эксперт, возможно, придется чуть чаще чистить судоходный фарватер, но тут многое будет зависеть от интенсивности штормов, повелевающих массами морской воды и песка.
Еще один предложенный способ экономии заключается в том, чтобы не демонтировать старый разрушенный мол, а просто подмять его куски под новое сооружение.
- Всем этим мы сейчас занимаемся, и есть за счет чего достигнуть дополнительной экономии, - с оптимизмом сказал Ильин.
Элемент охраны границы с Россией
Важность строительства морского мола, призванного защитить от обмеления и без того очень узкое устье пограничной реки, стала очевидной с начала агрессии России в Украине. В 2022 году в Эстонии открыто заговорили, что устье можно преодолеть чуть ли не в брод при хорошей погоде и что это фактор риска для эстонского государства в контексте угроз, исходящих с российского берега.
Проблемой является также то обстоятельство, что мелеющее устье становится препятствием для судов, а более-менее проходимое место уходит на российскую сторону линии разграничения.
- Из-за низкого уровня воды устье реки иногда трудно пересечь катерам полиции и погранохраны, а ситуация с уровнем воды непредсказуема. Кроме того, все исследования показывают, что если мы не начнем строить новый мол и углублять устье, то через пять лет река Нарва будет протекать только по территории России, что приведет к дисбалансу в обеспечении национальной безопасности, - заявлял мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин еще в 2022 году, и за два года ничего не поменялось в лучшую сторону, кроме того, что идея строительства стала чуть более реалистичной.