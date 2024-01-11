Ирене Кяосаар: Алена Кордончук была явно самым сильным кандидатом

На должность руководителя Нарвской Ваналиннаской основной школы, в которой в текущем учебном году 540 учащихся, претендовали пять кандидатов. У Алены Кордончук оказался идеальный бэкграунд, как выразилась берущая ее к себе на работу директор объединенных государственных школ и гимназий Нарвы Ирене Кяосаар. Кяосаар является в правовом смысле работодателем для всех работников трех эстонских школ и гимназий Нарвы.

Директор отмечает, что у Кордончук большой преподавательский опыт, отличная методическая подготовка для преподавания на другом языке, а главное - опыт перевода обучения на эстонский язык в Синимяэской основной школе. "Она была явно самый сильный кандидат, который отвечает всем критериям", - уверена Кяосаар.

- Немаловажно и то, что Алена - местный человек, она знает ситуацию в Нарве, имеет здесь очень много контактов со школами и учителями, то есть она знает, куда идет, - высказалась Кяосаар, отметив что среди кандидатов были люди, совершенно не представляющие нарвской специфики.

Начинающийся со следующего учебного года переход обучения на эстонский язык важен для всех школ Нарвы, как считает Ирене Кяосаар. Алене Кордончук в этом плане тоже придется много поработать на новом месте.

- Хотя Ваналиннаская школа, может, лучше всего в Нарве готова к этому переходу, а в первом классе там и так все по-эстонски, но все равно надо пересмотреть учебную программу - это первоочередное дело. Одновременно надо понять, какие учителя есть в школе, а каких нет, кого следует поддержать, а кого-то, может, придется поменять, потому что с августа будут новые языковые требования к учителям, - рассказала Кяосаар в общих чертах о том, чем придется заняться новому руководителю Нарвской Ваналиннаской основной школы после непродолжительного периода первого знакомства.

"Северное побережье" ранее сообщало, что 40-летняя Алена Кордончук с 29 января станет новым руководителем Нарвской Ваналиннаской основной школы, работающей с 2000 года по методике языкового погружения и находящейся в государственном подчинении.