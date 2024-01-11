Новым руководителем Нарвской Ваналиннаской основной школы станет Алена Кордончук, которая в связи с новым назначением покидает должность директора Синимяэской основной школы.
Выбран новый руководитель для Нарвской Ваналиннаской основной школы
На должность руководителя Нарвской Ваналиннаской основной школы Алена Кордончук заступит с 29 января. В Синимяэской основной школе, где она проработала директором полтора года, ее последним рабочим днем станет 26 января.
Исполняющим обязанности руководителя Синимяэской основной школы с 29 января назначен Йоэль Гулявин, работающий директором Нарва-Йыэсууской школы. Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сообщил, что объявлять конкурс на место школьного директора в Синимяэ горуправа сейчас не планирует.
Алене Кордончук 40 лет. Она закончила Нарвскую гуманитарную гимназию (ныне Нарвский языковой лицей), Олустверескую школу обслуживания и сельской экономики, Нарвский колледж Тартуского университета.
Учителем Кордончук работала с 2007 года. Преподавала эстонский язык и литературу в Нарвском языковом лицее, в Нарвской Пяхклимяэской гимназии, а также была преподавателем в Нарвском колледже Тартуского университета. В 2018 году Кордончук стала первым руководителем тогда только что учрежденного Дома эстонского языка в Нарве.
Нынче Кордончук победила в конкурсе на должность руководителя Нарвской Ваналиннаской основной школы. Эта школа входит с текущего учебного года в государственный объединенный образовательный комплекс, также включающий в себя Нарвскую эстонскую основную школу и Нарвскую эстонскую гимназию.
Нарвская Ваналиннаская государственная школа работает с августа 2000 по методике языкового погружения. До нынешнего учебного года школу возглавляла Татьяна Степанова (Салу), покинувшая должность по личным соображениям, а отчасти в связи с переподчинением школы в большой образовательный комплекс. Об этом процессе, непросто давшемся преподавательскому коллективу и администрации школы, "Северное побережье" подробно писало прошлой весной (статьи здесь и здесь).
Последние четыре месяца Нарвской Ваналиннаской школой временно руководит Ута Кроон-Ассафрей, чьей первоочередной работой является руководство Нарвской эстонской основной школой.
Будущий новый постоянный руководитель Нарвской Ваналиннаской основной школы Алена Кордончук рассказала "Северному побережью", что еще недостаточно хорошо знакома с этой школой, но совершенно точно разделяет ее приверженность методике языкового погружения. Эта методика, по ее убеждению, очень помогает, так что языковое погружение русскоязычных школьников в эстонскую среду никуда не денется из учебной работы, и эстонский язык в стенах школы будет звучать по-прежнему, как выразилась она.
- Естественно, нас всех ждет переход на эстонский язык обучения, и я очень хочу помочь школе с этим. У меня хороший опыт в Синимяэской школе, где первый класс на год раньше перешел на эстонский язык, так что я иду в новую для себя школу с чувством светлой надежды. Уверена, мы сработаемся с коллегами, из которых некоторых я знаю хорошо, а с другими еще познакомимся. Работать будем активно, - сказала Кордончук.