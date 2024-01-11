Выбран новый руководитель для Нарвской Ваналиннаской основной школы

Будущий новый постоянный руководитель Нарвской Ваналиннаской основной школы Алена Кордончук рассказала "Северному побережью", что еще недостаточно хорошо знакома с этой школой, но совершенно точно разделяет ее приверженность методике языкового погружения. Эта методика, по ее убеждению, очень помогает, так что языковое погружение русскоязычных школьников в эстонскую среду никуда не денется из учебной работы, и эстонский язык в стенах школы будет звучать по-прежнему, как выразилась она.

- Естественно, нас всех ждет переход на эстонский язык обучения, и я очень хочу помочь школе с этим. У меня хороший опыт в Синимяэской школе, где первый класс на год раньше перешел на эстонский язык, так что я иду в новую для себя школу с чувством светлой надежды. Уверена, мы сработаемся с коллегами, из которых некоторых я знаю хорошо, а с другими еще познакомимся. Работать будем активно, - сказала Кордончук.