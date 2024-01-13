Эдуард Одинец: Действительно ли улучшение благосостояния людей виновато в росте безработицы?

Именно жители Ида-Вирумаа больше всего страдают от этого замкнутого круга бедности, из которого нет выхода. Социал-демократы обещали в своей предвыборной программе, а также требовали в ходе коалиционных переговоров, чтобы государство вмешалось и разорвало этот замкнутый круг. Как социал-демократ я также выступал и буду выступать за более активное повышение минимальной заработной платы, заботясь именно о жителях Ида-Вирумаа.

"Я не работодатель, но если бы я им был, то с гордостью говорил бы о повышении зарплаты, пусть даже минимальной". Эдуард Одинец, член Рийгикогу, Социал-демократическая партия

И если действительно окажется, что минимальная заработная плата является причиной безработицы - надеюсь, что касса по безработице очень скоро сможет доказать свои слова, - то Ида-Вирумаа станет уникальным явлением не только в масштабе Эстонии, но и в общеевропейском, если не в глобальном масштабе. Например, Банк Эстонии на основании исследований утверждает, что влияние минимальной зарплаты на занятость невелико. Опыт Словении, где минимальная заработная плата с прошлого года превышает 1200 евро, также показал, что повышение минимальной зарплаты не приводит к волне банкротств или взрывному росту безработицы. Отнюдь нет. Эта мера оказывает явное положительное влияние на экономику.