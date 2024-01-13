Эдуард Одинец: Действительно ли улучшение благосостояния людей виновато в росте безработицы?

Вторничная газета "Северное побережье" рисует перед нами картину, как будто повышение минимальной зарплаты на 95 евро является причиной роста безработицы в Ида-Вирумаа. Об этом говорится как в комментарии главы местного отделения кассы по безработице, так и в передовице. Действительно ли рост безработицы на 1,3% (рост уровня безработицы на 1,3 процентных пункта в реальном выражении означает рост на 10%. - Ред.) ракетой летит вверх, по выражению "Северного побережья", и действительно ли повышение минимальной заработной платы запустило эту ракету?
Да, в масштабах уезда должно вызывать тревогу абсолютно каждое сокращение работников, не говоря уж о личных переживаниях каждого отдельного человека, но в контексте статистики безработицы, выросшей чуть более чем на один процент, раздувать панику на уровне заголовков таким образом - безответственно.
Как член Рийгикогу я подал официальный запрос в кассу по безработице, чтобы получить подробную информацию и доказательства того, в какой степени повышение минимальной заработной платы повлияло на увольнения в начале года на предприятиях в Ида-Вирумаа. Я надеюсь на быстрый ответ.
Минимальная заработная плата - это абсолютный минимум, который должен выплачиваться человеку, работающему восемь часов в день и 40 часов в неделю. Минимальная зарплата призвана обеспечить работникам базовый, минимальный уровень жизни, чтобы те, кто ее получает, чувствовали себя полноценными членами общества. Работать по восемь часов каждый день и в конце месяца едва сводить концы с концами, чтобы купить еду себе и своим детям, - это недостойно развитой европейской страны. Повышение минимальной заработной платы - чрезвычайно важный шаг с точки зрения благополучия людей, и обвинять во всех грехах элементарное повышение уровня жизни - это уже слишком.
В Ида-Вирумаа значительное количество людей получают минимальную заработную плату. Согласно исследованиям, большинство низкооплачиваемых работников работают в сфере торговли и услуг. Большинство из них - женщины, чья средняя зарплата в Ида-Вирумаа и так на несколько сотен евро ниже, чем у мужчин. Низкие зарплаты означают более низкие родительские пособия и выплаты по больничным, а также более низкие будущие пенсии.
Именно жители Ида-Вирумаа больше всего страдают от этого замкнутого круга бедности, из которого нет выхода. Социал-демократы обещали в своей предвыборной программе, а также требовали в ходе коалиционных переговоров, чтобы государство вмешалось и разорвало этот замкнутый круг. Как социал-демократ я также выступал и буду выступать за более активное повышение минимальной заработной платы, заботясь именно о жителях Ида-Вирумаа.
"Я не работодатель, но если бы я им был, то с гордостью говорил бы о повышении зарплаты, пусть даже минимальной".
Эдуард Одинец, член Рийгикогу, Социал-демократическая партия
И если действительно окажется, что минимальная заработная плата является причиной безработицы - надеюсь, что касса по безработице очень скоро сможет доказать свои слова, - то Ида-Вирумаа станет уникальным явлением не только в масштабе Эстонии, но и в общеевропейском, если не в глобальном масштабе. Например, Банк Эстонии на основании исследований утверждает, что влияние минимальной зарплаты на занятость невелико. Опыт Словении, где минимальная заработная плата с прошлого года превышает 1200 евро, также показал, что повышение минимальной зарплаты не приводит к волне банкротств или взрывному росту безработицы. Отнюдь нет. Эта мера оказывает явное положительное влияние на экономику.
Кроме того, у читателя цитируемой статьи складывается впечатление, будто работодатели жалуются на то, что повышение минимальной заработной платы негативно влияет на бизнес. Я не работодатель, но если бы я им был, то с гордостью говорил бы о повышении зарплаты, пусть даже минимальной, а также о необходимости повышения уровня жизни работников, чтобы им не приходилось на работе ломать голову над тем, чем сегодня накормить детей и как дотянуть до конца месяца.
Центральный союз работодателей говорит, что в Эстонии существует постоянная нехватка рабочей силы, и ралли зарплат продолжается независимо от того, насколько высока минимальная заработная плата. В конце прошлого года руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице, чьи слова на этой неделе побудили меня написать эту статью, также утверждала, что в Ида-Вирумаа не хватает рабочих рук в ряде отраслей, например, в электронной и металлургической промышленности. Так что картина далеко не черно-белая. И в Ида-Вирумаа есть самые разные "ракеты".
В одном я уверен: повышение минимальной зарплаты не может быть причиной сокращений на предприятии, которое в остальном является жизнеспособным. Мне вспоминаются слова одного предпринимателя на экономической конференции социал-демократов в прошлом году: "Какой же я бизнесмен, если не в состоянии платить своим работникам даже близкую к средней зарплату". Значительная часть идавирусцев только мечтает о средней зарплате. Давайте не будем отнимать у них хотя бы минимальную.