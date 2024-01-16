Театральный вечер "Три в одном"

В четверг, 25 января в 18.30 в Кохтла-Ярвеском центре культуры публике будет представлено три постановки, две из которых зрители увидят впервые. Большая театральная программа подготовлена актерами "Театра ЯРГ" под руководством режиссера Татьяны Кундозеровой. Вход свободный.
- Специально не приурочивали, но так получилось - 27 января наш творческий коллектив отметит 19-летие, - заметила Татьяна Кундозерова. - Рада, что можем предложить зрителям две новые постановки и впервые одна из них подготовлена взрослыми актерами. Для нашего театра и для меня лично это новый опыт, но, может быть, он станет новым витком развития театра.