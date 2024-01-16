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Театральный вечер "Три в одном"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Репетиции спектакля "Колесо - еще не автомобиль" со взрослыми актерами всегда проходят на высоком эмоциональном подъеме.
Репетиции спектакля "Колесо - еще не автомобиль" со взрослыми актерами всегда проходят на высоком эмоциональном подъеме. Фото: Igor Parv

В четверг, 25 января в 18.30 в Кохтла-Ярвеском центре культуры публике будет представлено три постановки, две из которых зрители увидят впервые. Большая театральная программа подготовлена актерами "Театра ЯРГ" под руководством режиссера Татьяны Кундозеровой. Вход свободный.

- Специально не приурочивали, но так получилось - 27 января наш творческий коллектив отметит 19-летие, - заметила Татьяна Кундозерова. - Рада, что можем предложить зрителям две новые постановки и впервые одна из них подготовлена взрослыми актерами. Для нашего театра и для меня лично это новый опыт, но, может быть, он станет новым витком развития театра.

За почти два десятилетия школьный театр пережил не одно преобразование. НКО "Театр ЯРГ" - под таким названием коллектив существует уже пятый год, продолжив традиции театрального коллектива Ярвеской русской гимназии, закрывшейся четыре года назад. Продолжает радовать и удивлять поклонников театрального искусства новыми находками. В прошлом году спектакль "Шина - еще не колесо" получил Гран-при республиканского фестиваля и признание жюри многих международных фестивалей.

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