Театральный вечер "Три в одном"

- Специально не приурочивали, но так получилось - 27 января наш творческий коллектив отметит 19-летие, - заметила Татьяна Кундозерова. - Рада, что можем предложить зрителям две новые постановки и впервые одна из них подготовлена взрослыми актерами. Для нашего театра и для меня лично это новый опыт, но, может быть, он станет новым витком развития театра.