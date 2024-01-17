МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.01-25.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".

* В Нарве на трассах здоровья "Äkkeküla" в 12.00 - этап лыжного тура "Äkke", скиатлон.

* В Нарвском спортцентре в 14.30 - народная лига Эстонии по футзалу среди женщин: "Narva United FC" - ФК "Jõgeva Wolves" / "Belief".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - Эстонская хоккейная лига среди мужчин: "PSK" (Нарва) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

* В Силламяэ в спорткомплексе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".

* В Йыхвиском спортхолле в 18.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Viimsi FC".

Воскресенье, 21 января

* В Нарве в спортклубе "Kull" - "Зимние старты": 10.00 - стрельба в "Арсенале", 15.00 - гребля на эргометре на Нарвской гребной базе.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний Кубок Вока по петанку, дуплет.

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 12.00 - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - "Taara" (Тарту).

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Просим команды зарегистрироваться не позднее 18 января по тел. 5886 6418 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Otepää".

Вторник, 23 января

* В Нарве на трассах здоровья "Äkkeküla" в 18.00 - этап лыжного тура "Äkke", гонка с раздельным стартом.

Среда, 24 января