МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.01-25.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 25 января.
КУЛЬТУРА
Пятница, 19 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: Всемирный день снега.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - презентация сборника стихов Хейли Конса "Ühtesulamine". Гитара - Ханнес Конса. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Суббота, 20 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Всемирный день снега.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 14.00 - литературный салон: "Müstika kirjanike elus ja loomingus" / "Мистика в жизни и творчестве писателей".
Вторник, 23 января
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Argentina tango" / "Аргентинское танго": "Fuego Sur" & Мартин Тронкозо. Танцоры Джессика Щербакова и Сомер Сургит. В программе: Пьяццолла, Пульезе, Д'Арьенцо, Лауренц и др. Билет - 17-22 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Hääl minu sees" / "Голос внутри меня", спектакль Раквереского театра. Билет - 17-21 евро.
Четверг, 25 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - театральный вечер "Три в одном".
СПОРТ
Четверг, 18 января
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, III тур.
* В Нарве на трассах здоровья "Äkkeküla" в 18.00 - этап лыжного тура "Äkke", гонка преследования.
Пятница, 19 января
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Äksi Wolves".
Суббота, 20 января
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по шашкам.
* В Нарве в спортклубе "Kull" - "Зимние старты": 10.00 - катание на лыжах в Эккекюла, 14.30 - плавание в бассейне СШ "Энергия".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".
* В Нарве на трассах здоровья "Äkkeküla" в 12.00 - этап лыжного тура "Äkke", скиатлон.
* В Нарвском спортцентре в 14.30 - народная лига Эстонии по футзалу среди женщин: "Narva United FC" - ФК "Jõgeva Wolves" / "Belief".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - Эстонская хоккейная лига среди мужчин: "PSK" (Нарва) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Силламяэ в спорткомплексе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".
* В Йыхвиском спортхолле в 18.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Viimsi FC".
Воскресенье, 21 января
* В Нарве в спортклубе "Kull" - "Зимние старты": 10.00 - стрельба в "Арсенале", 15.00 - гребля на эргометре на Нарвской гребной базе.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний Кубок Вока по петанку, дуплет.
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 12.00 - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - "Taara" (Тарту).
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Просим команды зарегистрироваться не позднее 18 января по тел. 5886 6418 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Otepää".
Вторник, 23 января
* В Нарве на трассах здоровья "Äkkeküla" в 18.00 - этап лыжного тура "Äkke", гонка с раздельным стартом.
Среда, 24 января
* В Йыхвиском парке в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням, свободный стиль.
РАЗНОЕ
Четверг, 18 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 17.00 - тематический вечер для молодежи "Talvised rõõmud" / "Зимние радости": игры, мастер-класс, чай и музыка. Вход бесплатный.
Пятница, 19 января
* В Йыхви по ул. Кунгла, 4 в 17.00 - домашняя встреча с самым известным эстонским фронтовым оператором Иваром Хейнмаа. В стоимость участия - 2 евро - входят кофе и печенье. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - творческий чайный вечер "Art & Chai". В программе: изготовление подарочных коробок, викторина. Требуется регистрация. Количество мест ограничено. Дополнительная информация по тел. 336 6169.
Воскресенье, 21 января
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Среда, 24 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - познакомимся с Южно-Африканской Республикой вместе с Кайе Райдма. Информация по тел. 337 0444.
Четверг, 25 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Мяэтагузеском народном доме в 17.30 - мастерская по технике деколлажа. Преподаватель - Кристийна Авель. Необходима предварительная регистрация не позднее 22 января по адресу: huvikeskus@alutagusevald.ee. Стоимость участия - 5 евро.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.