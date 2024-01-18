Следующий гость домашних встреч - известнейший эстонский фронтовой репортер

Автор биографической книги об Иваре Хейнмаа Мадис Юрген назвал его фронтовым оператором мирового уровня и настоящим журналистом, подобных которому в Эстонии осталось уже не очень много.

Ивар Хейнмаа является режиссером документальных фильмов "Afganistani armid" ("Афганские шрамы", 2005), "Tšernobõli samuraid" ("Чернобыльские самураи", 2012), "Naised rindejoonel" ("Женщины на линии фронта", 2021) и "Tuleviku kangelane" ("Герой будущего", 2022).

- На встрече в Йыхви Хейнмаа обещал рассказать о том, как стал оператором и в каких странах снимал, и, конечно, нельзя будет обойти тему Украины, - сказала организатор встречи, руководитель НКО "Laheaeg" Анне Киппар.

Серия домашних встреч получила начало в ноябре 2022 года, когда гостями стали долгое время прожившие в Гондурасе Кати и Лассе Аландер. "Вечера бесед предназначены для небольших компаний в уютной обстановке. Наша цель - чтобы каждый участник чувствовал себя хорошо, смело участвовал в разговоре и чтобы слушатели соприкоснулись с миром гостя", - объяснила Анне Киппар.

Встреча с Иваром Хейнмаа состоится по адресу: улице Кунгла, 4 в Йыхви. Начало в 17.00. Информацию обо всей серии можно получить на странице "Facebook" "Kodused Kohtumised".