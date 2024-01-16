Уволилась советница нарвского мэра Ирина Смирнова: Яан Тоотс остался без двух помощниц и ищет им замену

Советник мэра Нарвы Яана Тоотса и специалист по коммуникациям Александра Грюнвальд закончила работу в городской канцелярии Нарвской горуправы 29 декабря 2023 года. Она больше не пишет пресс-релизы и не отвечает на инфозапросы журналистов, а ведает кризисным регулированием, представляя приграничный город на региональных и республиканских совещаниях по вопросам подготовки к кризисам любого рода.

Александра Грюнвальд. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Следом уволилась советник и помощник мэра Ирина Смирнова. Она вовсе переехала в столицу - и там приступила к работе на третьих ролях в структуре Таллиннской городской управы. Последний рабочий день Смирновой в городской канцелярии на Петровской площади Нарвы был 12 января.

Должность советника мэра Нарвы Ирина Смирнова занимала со второй половины октября предыдущего года. Тогда новый мэр Яан Тоотс не включил ее в обновленный состав горуправы, а предложил место своего советника, то есть помощника в делах.

При предыдущем мэре Нарвы Катри Райк, с конца 2021 года, Ирина Смирнова занимала должность вице-мэра, курировав сферу городского и коммунального хозяйства. После властного переворота, когда осенью 2023 года к власти в Нарве вернулись центристы, а Райк утратила место мэра, вице-мэром при Яане Тоотсе стал его хороший знакомый из Таллинна Олег Карпиков.

Таким образом, проработав советником мэра только три месяца, Ирина Смирнова написала заявление об уходе по собственному желанию и приступила с 15 января к работе в Таллиннском департаменте окружающей среды. В отделе городской среды и инфраструктуры Таллинна она теперь руководит раскопками столичных улиц.

Смирнова не желает публично комментировать смену работы, только сообщив "Северному побережью", что это ее личное решение и что она переехала из Нарвы в Таллинн.

Мэр Нарвы Яан Тоотс, в свою очередь, подтвердил, что остался разом без двух советниц, из которых одна занималась внешними отношениями горуправы и контактами с прессой, а вторая помогала организовывать повседневную работу мэра, проводить встречи, принимать граждан и так далее.

- Да, случился такой парадокс, что у меня нет одновременно двух советников - такая вот обстановка. Но ничего, найдем, - прокомментировал Тоотс, добавив, что уже ищет людей на освободившиеся места в городской канцелярии.