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ВИДЕО ⟩ Десяток морозостойких совершили вместе с волостными руководителями "полярный поход" по вечернему Йыхви

Эрик Гамзеев
, журналист
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Ильмар Аун и Марис Тоомель рассказывают, как создание школы программирования взбодрило жизнь в Йыхви.
Ильмар Аун и Марис Тоомель рассказывают, как создание школы программирования взбодрило жизнь в Йыхви. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В среду вечером, несмотря на сильный мороз, с десяток йыхвисцев откликнулись на призыв волостных руководителей совершить вместе с ними прогулку по тем местам в Йыхви, где в ближайшие годы планируется построить что-то новое.

Если волостное управление отменило намеченную поначалу на вечер 2 января прогулку из-за чрезвычайно сильного мороза - мороз с ветром был ниже минус 30 градусов, - то при новой попытке в среду на этой неделе погода оказалась настроена лишь чуть мягче к этой инициативе - мороз с ветром был ниже минус двадцати. Тем не менее нашлось около десятка не боящихся холода людей, которые поучаствовали в этом двухчасовом приключении, превратившемся в "полярный поход". 

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