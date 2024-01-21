Военные рассказали, как будут выглядеть бункеры на восточной границе Эстонии

Как пишет rus.err., бункеры устанавливаются в местах ключевой важности, которые противник в любом случае захочет атаковать. Изнутри бункеры будут напоминать жилые комнаты. Там есть источник тепла, можно подвести электричество. Такой бункер должен выдержать прямое попадание артиллерийских боеприпасов.

По словам экспертов, технически бункеры изготовить довольно легко, поскольку нет необходимости в системе вентиляции. Подобные бункеры используются, например, в Израиле.

- Стандарт - бункер для одного воинского отделения. Это значит, что в бункере можно разместить десять человек с оборудованием. При необходимости бункеры можно соединить, если нужно – построить более крупные. Сами бункеры будут модульными, то есть можно будет что-то убрать или добавить что-нибудь. Сделать командный пункт или склад, например, - сказал начальник штаба инженерного батальона, майор Таави Моор.

По словам директора Института строительства и архитектуры TalTech Ярека Курницкого, один модуль рассчитан на десять человек. "Его на место привозит тяжелая техника Сил обороны. Скажем, если он весит где-то порядка 50 тонн, то это все равно легче приличного танка, а мы видели, как Силы обороны умеют такие танки перевозить, и каких-то явных проблем тут нет", - отметил он.