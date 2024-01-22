В Эстонии началась бессрочная забастовка учителей

Требование бастующих - установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро, поскольку высокая нагрузка на фоне низкой зарплаты приводят к нарастающему дефициту педагогов.

Союз работников образования утром понедельника сообщил ERR, что в забастовке примут участие 9471 учителей из 330 школ по всей Эстонии.

Если предупредительная забастовка работников образования, организованная по всей Эстонии в октябре 2023 года, была в Ида-Вирумаа относительно малочисленной, то в забастовке, которая началась 22 января, примут участие значительно больше уездных работников образования. "Северное побережье" писало об этом подробно в минувшую субботу.

- На этот раз ситуация в Ида-Вирумаа получше: участвует больше школ, и число участников немного больше, чем во время предупредительной забастовки, - рассказала глава профсоюза работников образования Ида-Вирумаа и учитель Иллукаской школы Аннели Дитрих.

В разных школах по всему Ида-Вирумаа запланированы как забастовка солидарности, так и бессрочная забастовка (см. инфоящик).

Забастовки в школах Ида-Вирумаа

Нарва

В муниципальных школах широкой забастовки нет, в середине предыдущей недели было известно только о двух учителях, решивших участвовать в забастовке солидарности.

Бастовать намерены в трех из четырех государственных школ Нарвы: в Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школе и Нарвской гимназии (бастует один учитель).

Нарва-Йыэсуу

Из четырех учебных заведений бастуют только в Синимяэской школе.

Тойла

В Тойлаской гимназии бастовать собирались 2/3 учителей - некоторые три дня, некоторые два дня, некоторые один день. Обучение в школе будет вестись по всем предметам.

В Кохтла-Ныммеской школе учителя начальных классов бастуют один день, а большинство учителей-предметников не бастуют. Поэтому учебный день начнется как обычно и будет составлено отдельное расписание.

В вокаском детском саду "Naksitrallid" 26 января пройдет часовая забастовка солидарности. Время завтрака сдвинется. В это время будет работать дежурная группа и все дети будут приняты.

Йыхви

В Йыхвиской основной школе бастуют 36 учителей и 4 опорных специалиста, 17 учителей к забастовке не присоединились.

В Йыхвиской Кесклиннаской школе (бывшая русская школа) к середине предыдущей недели 7 учителей начальных классов уведомили об участии в забастовке.

Кохтла-Ярве

В шахтерском городе к забастовке присоединилось значительное число муниципальных учебных заведений: Славянская основная школа (25 учителей), гимназия для взрослых (13 учителей), Таммикуская основная школа (9 учителей), Малеваская основная школа (28 учителей), детский сад "Rukkilill" (6 учителей). Во время забастовки занятия будут проводиться во всех учебных заведениях.

Люганузе

Из четырех волостных школ самоуправлению принадлежит только Майдлаская школа, где 24 января бастуют почти все учителя. Уроков не будет, дети могут пойти в молодежный центр.

В государственной Кивиылиской 1-й средней школе учителя бастуют, в Кивиылиской русской школе бастует только один учитель, а в Люганузеской школе бастовать не будут.

Алутагузе

В Алутагузеской волости бастуют во всех школах: в Ийзаку - 17 учителей и 2 сотрудника (участвуют в забастовке солидарности), в Мяэтагузе - 15 учителей, в Иллука - 11 учителей. Занятия будут продолжаться во всех школах, при этом на три дня будет введено временное расписание, а для проведения уроков будут привлекаться люди извне.