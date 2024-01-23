Силламяэсцев просят не мешать уборке опасных деревьев

В Силламяэ начали масштабные работы по расчистке городских улиц и парков от сваленных и опасных деревьев и лишней поросли, но в последние дни активность "защитников природы" создает проблемы производителям работ.
Наблюдая за процессом ликвидации поваленных деревьев на тропе здоровья и склоне на улице Калда, некоторые жители обеспокоены тем, что работа техники наносит парковым зонам ущерб. Особо рьяные защитники природы подходят к тракторам и другим механизмам, создавая небезопасные ситуации и препятствуя работникам "Ida-Eesti Metsamajand" выполнять свои обязанности.