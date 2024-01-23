Силламяэсцев просят не мешать уборке опасных деревьев

Наблюдая за процессом ликвидации поваленных деревьев на тропе здоровья и склоне на улице Калда, некоторые жители обеспокоены тем, что работа техники наносит парковым зонам ущерб. Особо рьяные защитники природы подходят к тракторам и другим механизмам, создавая небезопасные ситуации и препятствуя работникам "Ida-Eesti Metsamajand" выполнять свои обязанности.

- Если так будет продолжаться, то фирма, приходу которой мы так радовались, оценив риски, связанные с безопасностью, может прекратить работы, переведя технику на объекты в других городах, - переживает член хозяйственной комиссии горсобрания Дмитрий Летт. - Если такое произойдет, уборка опасных деревьев и приведение прибрежной территории в чистую парковую зону лягут на плечи города и его жителей. Другого шанса быстро очистить свои территории и, главное, без своих расходов у города не будет.