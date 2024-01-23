Председателю Нарвского горсобрания вдвое уменьшат вознаграждение

Член фракции "Narva", обладающей правящим большинством в Нарвском горосбрании, Ирина Янович была избрана председателем депутатского корпуса 11 сентября 2023 года, а со следующего дня ей установили месячный оклад в 4000 евро, то есть равный окладу мэра Нарвы.

Затем, через три с небольшим месяца, Янович была назначена исполнять обязанности директора Нарвской Пяхклимяэской школы, и приступила к этой работе с 22 декабря. Именно с того дня, то есть задним числом, Нарвское горсобрание планирует на очередном заседании 25 января забрать у Янович оклад председателя, а взамен назначить ей ежемесячную компенсацию за совмещение этой деятельности с руководством школой. Размер компенсации составит половину оклада - 2000 евро в месяц.

Как уже рассказывало "Северное побережье", избранию Янович на высший пост в Нарвском горсобрании в сентябре не помешало то обстоятельство, что она одновременно судится с Нарвской горуправой, требуя признать незаконным свое увольнение с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии.

Ирина Янович была уволена из гимназии Нарвской горуправой во главе с тогдашним мэром Катри Райк в октябре 2022 года. Формальной причиной называлось предписание из Министерства образования и науки, в котором говорилось, что у директора нет магистерской степени высшего образования. Сама Янович утверждала, что необходимое образование у нее имеется, а увольнение было политическим.

Через месяц после увольнения Янович обратилась с иском в суд, требуя восстановления в должности и компенсации. Судебный процесс еще продолжается. Одновременно Янович учится в Нарвском колледже Тартуского университета, чтобы получить необходимую для управления школой магистерскую степень.

Все описанные обстоятельства не помешали тому, что отдел культуры Нарвской горуправы при новом мэре города Яане Тоотсе назначил председателя горсобрания Ирину Янович временно исполнять обязанности директора Нарвской Пяхклимяэской школы.

Открытый конкурс на замещение должности директора Нарвской Пяхклимяэской школы в настоящее время продолжается, и прием заявлений завершится 2 февраля.