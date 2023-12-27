В Нарве сменили одного и.о. директора школы на другого и.о., но более важного

Нарвская горуправа назначила председателя городского собрания Ирину Янович руководить Нарвской Пяхклимяэской школой. При прежней городской власти и мэре Катри Райк та же Янович была уволена с должности директора другой школы, и по тому поводу она теперь судится с городом.
Должность директора Нарвской Пяхклимяэской школы пустовала с сентября 2023 года, когда оттуда уволился Вячеслав Коновалов, по личным причинам перешедший на преподавательскую работу в Йыхвискую гимназию. Временно руководить школой осталась завуч Ольга Элкснин.
Нынче в декабре Нарвская горуправа сменила Ольгу Элкснин на Ирину Янович, работающую председателем Нарвского горсобрания, а в прошлом работавшую директором Нарвской Кренгольмской гимназии. Одновременно объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Пяхклимяэской школы, так что Янович будет руководить ею до объявления результата.
- Мне сделали такое предложение, поскольку совсем скоро предстоит продолжить переговоры с Министерством образования и науки по поводу строительства нового здания для школы, я буду в них участвовать, а с этой позиции это делать проще, - сказала Янович в комментарии новостному порталу Rus.ERR. - Мне это место было предложено в помощь Ольге Элкснин, которая является завучем. Ей сейчас тяжело, она тянет на себе работу на двух должностях. Нагрузка высокая. Особенно в контексте перехода на эстонский язык обучения, - объяснила Янович.
Она добавила, что еще не знает, станет ли сама участвовать в конкурсе.
Когда в Нарвском городском собрании в минувшем сентябре начался передел власти и команда мэра Катри Райк утратила большинство, Ирина Янович получила кресло председателя горсобрания. Его же она занимала с августа 2018 по ноябрь 2020 года - до времени, когда команда Райк только приходила к власти.
Возвращению Янович на высший пост в самоуправлении нынче в сентябре не помешало то обстоятельство, что она судится с Нарвской горуправой, требуя признать незаконным свое увольнение с должности директора Кренгольмской гимназии. Она была уволена горуправой во главе с Райк в октябре 2022 года. Формальной причиной называлось предписание из Министерства образования и науки, в котором говорилось, что у директора гимназии нет магистерской степени высшего образования. Сама Янович утверждала, что необходимое образование у нее имеется, а увольнение явилось политическим, так как она попросту не в команде действующего мэра.
Через месяц после увольнения Янович обратилась с иском в суд, требуя восстановления в должности и компенсации. Судебный процесс еще продолжается. Одновременно Янович учится в Нарвском колледже Тартуского университета, чтобы получить необходимую для управления школой магистерскую степень.