В Нарве сменили одного и.о. директора школы на другого и.о., но более важного

Должность директора Нарвской Пяхклимяэской школы пустовала с сентября 2023 года, когда оттуда уволился Вячеслав Коновалов, по личным причинам перешедший на преподавательскую работу в Йыхвискую гимназию. Временно руководить школой осталась завуч Ольга Элкснин.

Нынче в декабре Нарвская горуправа сменила Ольгу Элкснин на Ирину Янович, работающую председателем Нарвского горсобрания, а в прошлом работавшую директором Нарвской Кренгольмской гимназии. Одновременно объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Пяхклимяэской школы, так что Янович будет руководить ею до объявления результата.

- Мне сделали такое предложение, поскольку совсем скоро предстоит продолжить переговоры с Министерством образования и науки по поводу строительства нового здания для школы, я буду в них участвовать, а с этой позиции это делать проще, - сказала Янович в комментарии новостному порталу Rus.ERR. - Мне это место было предложено в помощь Ольге Элкснин, которая является завучем. Ей сейчас тяжело, она тянет на себе работу на двух должностях. Нагрузка высокая. Особенно в контексте перехода на эстонский язык обучения, - объяснила Янович.

Она добавила, что еще не знает, станет ли сама участвовать в конкурсе.