Тройное ДТП в Тяривере: один водитель погиб, тяжело пострадали два человека, включая ребенка

Как уже ранее сообщало "Северное побережье", около 9 часов утра 24 января на дороге Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере, что в Алутагузеской волости, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один человек погиб. К полудню полиция установила некоторые обстоятельства тяжкого ДТП, а вернее - трех подряд происшествий. Предварительными выводами поделился патрульный полицейский из Йыхвиского отделения полиции Артур Медведев.

Итак, пока по предварительным данным, 34-летний мужчина управлял грузовиком "Scania", но из-за скользкой дороги не справился с управлением, вследствие чего прицеп попал в занос и столкнулся с легковым автомобилем "Renault", двигавшимся во встречном направлении. Управлявший "Renault" 39-летний мужчина погиб на месте, а бывшего пассажиром 10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Далее, в непосредственной близости от места ДТП произошла вторая авария: 47-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen" увидела ранее случившееся столкновение, начала тормозить, но не справилась с управлением, так что ее машина вылетела на обочину.

Попутчик женщины вышел из машины, чтобы проверить, смогут ли они сами выехать, однако в то же время со стороны Йыхви подъехала машина "Mazda", которой управлял 49-летний мужчина. Этот водитель тоже не справился с управлением из-за скользкой дороги и наехал на вышедшего на дорогу мужчину, стоявшего перед "Фольксвагеном". В результате наезда мужчина получил серьезные травмы и потом был доставлен в больницу.

По словам Медведева, установлено, что все водители были трезвы и имели право управлять автомобилями.

Полиция продолжает работать на месте ДТП, чтобы точнее установить все обстоятельства. По факту дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего гибель человека, заведено уголовное дело.

"Два серьезных дорожно-транспортных происшествия сегодня утром подтверждают, что дорожные условия продолжают оставаться тяжелыми, поэтому мы просим людей быть осторожными на дорогах. Погода в последние несколько дней очень переменчивая, дороги ледяные и скользкие", - прокомментировал Артур Медведев из Йыхвиского отделения полиции.